Monobank запустил новую услугу: что теперь доступно украинцам

Функция поможет людям старшего возраста / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, itc.ua

Monobank запустил новую услугу, подобную "детской", которая в свою очередь уже удачно функционирует и позволяет родителям отслеживать расходы своих детей, а также устанавливать на них лимиты.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

Реклама

Сама услуга "детских" карт построена таким образом, что родители у себя в приложении видят выписку по счетам ребенка, могут настроить по этим картам лимиты и ограничения использования (интернет-лимит, запрет снятия наличных денег, пополнений, p2p, игровые сайты и т.д.). Подобное воплотили и в новой функции для людей, которые "не очень уверенно себя чувствуют в цифровом мире".

"Благодаря этой услуге, они могут предоставить доступ, например, своим детям или внукам к своим счетам. Это должно обезопасить ваших родителей, дедушек или бабушек от мошеннических действий, когда преступники пытаются незаконным образом снять средства с карты", – написал Олег Гороховский.

Как активировать услугу?

Для того чтобы воспользоваться услугой, следует сначала обновить приложение, затем:

Реклама

перейти в приложении к "Настройкам безопасности";

нажмите кнопку "Управление доступом к карте".

Тогда банк сгенерирует QR-код для передачи доступа к вашей карте, и тот, кому вы хотите дать этот доступ, должен отсканировать код приложением Monobank ("Еще" — "Сканер QR-кода"). Убрать доступ к управлению картой можно в любое время.

Кредитные каникулы от Monobank

В банке продлили на месяц льготный период по кредитным картам и отменили обязательный платеж.

Monobank не начисляет задолженность за просроченный платеж и не начисляет штрафы или повышенные проценты за непогашенные задолженности.

Реклама

В банке также обещают, что в этот период все обязательные выплаты перед вкладчиками будут осуществлены в полном объеме.

Кроме того, "Сегодня" писали, нужно ли оплачивать коммунальные платежи во время войны, а также рассказывали, почему украинцы не могут получить 6500 грн поддержки.