Молдову не будут отключать от газоснабжения – сколько времени дал "Газпром"

"Газпром" отсрочил платеж за газ для Молдовы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" согласилась не прекращать поставки газа в Молдову и отсрочила выплату долга за голубое топливо.

Об этом сообщило агентство "РБК" в среду, 24 ноября.

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По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, это было сделано в виде исключения, "проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова".

Он также рассказал, что они получили официальное обращение от правительства Молдовы с просьбой не прекращать поставки голубого топлива.

Однако заплатить долг перед "Газпромом" все равно придется и в молдавском правительстве пообещали сделать это уже в эту пятницу, 26 ноября.

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