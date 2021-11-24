Молдову не відключатимуть від газопостачання – скільки часу дав "Газпром"

"Газпром" відтермінував платіж за газ для Молдови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" погодилась не припиняти поставки газу до Молдови та відтермінувала виплату боргу за блакитне паливо.

Про це повідомило агентство "РБК" у середу, 24 листопада.

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За словами офіційного представника компанії Сергія Куприянова, це було зроблено у вигляді виключення, "виявляючи добру волю та розуміння, в якій складній ситуації можуть опинитися громадяни Республіки Молдова".

Він також розповів, що вони отримали офіційне звернення від уряду Молдови із проханням не припиняти поставки блакитного палива.

Однак заплатити борг перед "Газпромом" все одно доведеться і в молдавському уряді пообіцяли зробити це вже цієї п'ятниці, 26 листопада.

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Ультиматум "Газпрому"

Раніше російський монополіст поставив уряду Молдови ультиматум через порушення контракту на постачання газу.

22 листопада в РФ заявили, що дають країні 48 годин на оплату 37 млн. дол. боргу за газ. Цей термін мав закінчитися сьогодні і Молдову могли повністю відключити від постачання російського газу.

Глава компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан заявляв, що навіть звертався до уряду за кредитом на погашення заборгованості.

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"Сьогодні" вже писали, що Росія почала поставки блакитного палива до Молдови за новим контрактом з 1 листопада.

Перед цим між країнами розгорівся конфлікт, оскільки РФ не хотіла продовжувати контракт за колишніми цінами та намагалася застосувати політичний шантаж.