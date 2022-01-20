Молдова ввела режим ЧП в энергетике – что происходит и причем здесь "Газпром"

Молдова вводит режим ЧП после предупреждения "Газпрома" / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдавский парламент ввел режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в энергетике. Режим будет действовать в течение 60 дней.

Об этом сообщает местное издание "NewsMaker".

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Решение приняли после предупреждения "Газпрома" о том, что страну полностью отключат от газоснабжения из-за неуплаты долга.

Молдове так и не удалось собрать нужную сумму. Еще 11 января недостаток средств был в размере 25 млн долларов, а сам долг – 63 млн.

Правительство рассчитывает, что после введения ЧП компании "Молдовагаз" разрешат отсрочить хотя бы оплату НДС.

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Премьер-министр страны заявила, что введение чрезвычайного положения в энергетике даст возможность быстро принимать решения, которые позволят быстро обеспечить все население газом.

Зачем Молдова обратилась к "Газпрому"?

11 января министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что правительство было вынуждено обратиться к российскому монополисту с просьбой отсрочить платеж за поставки газа хотя бы до 20 января.

Однако собрать необходимую сумму средств так и не удалось. Это не первая проблема Молдовы с "Газпромом". В ноябре скованная энергетическим кризисом страна уже просила отсрочку.

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Тогда "Газпром" дал отсрочку, однако не так просто газовый гигант решил пойти на уступки.

Мы уже писали, что Россию уличили в политическом шантаже Молдовы, и рассказывали, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС.