Мировые цены на пшеницу снова "залихорадило": что происходит

Пшеница снова дорожает: в чем причина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война в Украине спровоцировала рост цен не только на основные продукты питания внутри страны. В мире неуклонно продолжает расти стоимость пшеницы.

Об этом пишет издание Agrotrend.

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К примеру в США только за вторник, 19 апреля, пшеница подорожала цены на 1,75-2,76% из-за неблагоприятной для посевов погоды. По данным NASS USDA, по состоянию на 17 апреля яровой пшеницей в стране засеяно 8% площадей по сравнению с 18% в прошлом году и 9% в среднем за 5 лет.

Количество посевов озимой пшеницы в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 2% – до 30%, хотя в 2021 году таковых было 53%. Западные штаты США уже 3 недели страдают от недостачного количества осадков, поэтому состояние посевов ухудшается.

Экспорт пшеницы

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По данным аналитиков, экспорт зерна за неделю (с 8 по 14 апреля) составил 432 тыс т, а всего в сезоне достиг 18,067 млн ​​т по сравнению с 22 млн т на эту дату в прошлом году.

Тем временем майские пшеничные фьючерсы в США выросли:

на 8,82 $/т до 411,7 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

на 11,39 $/т до 435,4 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 11,21 $/т до 431,7 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

на 1$/т до 390,75$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Продолжается экспорт зерна из России, не смотря на санкции, наложенные на страну за войну в Украине. Все потому, что российская очень дешевая, поэтому на нее есть серьезный спрос.

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Агентство ИКАР отмечает, что цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ​​мае из портов Черного моря составляют 370$/т FOB, тогда как на европейскую и американскую выросли до 400-430$/т FOB. Это позволило России в течение недели увеличить экспорт пшеницы с 400 до 630 тыс т.

Упадок украинской экономики

По прогнозам Международного валютного фонда, падение экономики Украины в 2022 году составит примерно 35%.

"И даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычайно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", – сказано в отчете МВФ.

Ранее мы разбирались, что останется от экономики Украины после войны, и писали, что в России уже началось "экономическое чудо" – лист обычной бумаги теперь стоит больше, чем акция Сбербанка.