Мировые цены на нефть бьют все рекорды. ТОП-20 крупнейших нефтегазовых компаний

В пятерку крупнейших входит Saudi Aramco / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время пандемии мировое потребление первичной энергии упало на 4,5% по сравнению с 2019 годом, а спрос на нефть снизился на 9%. А в течение короткого периода в апреле 2020 года цена фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже нуля, что стало крупнейшим однодневным падением цен с 1983 года.

Об этом сообщает Elements.

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Что происходит с ценами на нефть?

Эксперты прогнозировали, что падение спроса окажет долгосрочное влияние на отрасль, но можно с уверенностью сказать, что 2021 год доказал обратное. Цены поднимаются до уровня, предшествующего пандемии. Причиной стал спрос на энергию со стороны восстанавливающихся экономик.

На данном этапе, фьючерсы на европейский эталонный природный газ с мая 2020 года выросли на 1300%. На природный газ в США достигли 7-летнего максимума в 6,5 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU). А цены на фьючерсы на нефть WTI побили все рекорды и подскочили до более, чем 80 долларов за баррель.

Какие компании стали крупнейшими в мире, по добычи нефти и газа?

В пятерку крупнейших входит Saudi Aramco. У компании триллионыдолларов дохода, а она занимает третье место в мире по рыночной капитализации. Примечательно, что ее рыночная капитализация почти эквивалентна оценке других компаний из списка. В то же время, она стала публичной менее двух лет назад в декабре 2019 года.

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Эта же компания в 2019 году стала прибыльной компанией в мире, получив 88 миллиардов долларов чистой прибыли. В 2020 году этот список возглавила Apple, но высокие цены на нефт могут вернуть Saudi Aramco первенство.

20 крупнейших нефтегазовых компаний представляют 10 стран. Шесть из них находятся в США, а штаб-квартиры четырех находятся в России. Остальные – в Китае, Бразилии, Саудовской Аравии или Европе.

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Ранее, "Сегодня" вместе с экспертами разбиралась, почему так стремительно растут цены на энергоресурсы и что ждет рынок нефти дальше.