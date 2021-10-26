Світові ціни на нафту б'ють усі рекорди. ТОП-20 найбільших нафтогазових компаній

У п'ятірку найбільших входить Saudi Aramco / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час пандемії світове споживання первинної енергії впало на 4,5% порівняно з 2019 роком, а попит на нафту знизився на 9%. А протягом короткого періоду у квітні 2020 року ціна ф'ючерсів на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче за нуль, що стало найбільшим одноденним падінням цін з 1983 року.

Про це повідомляє Elements.

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Що відбувається із цінами на нафту?

Експерти прогнозували, що падіння попиту вплине на галузь, але можна з упевненістю сказати, що 2021 рік довів протилежне. Ціни піднімаються до рівня, що передує пандемії. Причиною став попит на енергію з боку економік, що відновлюються.

На цьому етапі ф'ючерси на європейський еталонний природний газ з травня 2020 року зросли на 1300%. На природний газ у США досягли 7-річного максимуму 6,5 доларів за мільйон британських теплових одиниць (BTU). А ціни на ф'ючерси на нафту WTI побили всі рекорди і підскочили до 80 доларів за барель.

Які компанії стали найбільшими у світі з видобутку нафти та газу?

До п'ятірки найбільших входить Saudi Aramco. У компанії трильйони доларів доходу, а вона займає третє місце у світі з ринкової капіталізації. Примітно, що її ринкова капіталізація майже еквівалентна оцінці інших компаній зі списку. У той же час вона стала публічною менше двох років тому в грудні 2019 року.

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Ця ж компанія у 2019 році стала прибутковою компанією у світі, отримавши 88 мільярдів доларів чистого прибутку. У 2020 році цей список очолила Apple, але найвищі ціни на нафту можуть повернути Saudi Aramco першість.

20 найбільших нафтогазових компаній представляють 10 країн. Шість із них перебувають у США, а штаб-квартири чотирьох перебувають у Росії. Решта – у Китаї, Бразилії, Саудівській Аравії чи Європі.

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Раніше, "Сьогодні" разом з експертами розбиралася, чому так стрімко зростають ціни на енергоресурси і що чекає на ринок нафти далі.