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Рынок топлива: что остановит маховик цен

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
26 октября, 05:55
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Эксперты прогнозируют, что горючее будет еще дорожать
/ Фото: Сегодня

Рост цен на нефтепродукты в Украине продолжается, хотя по бензинам и дизельному топливу он замедлился, а стоимость сжиженного автогаза почти не повысилась. Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что будет с ценами на горючее к началу ноября дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Драйвером повышения цен в Украине уже традиционно стало Минэкономики: 22 октября им были обнародованы новые предельные рекомендуемые цены на бензин и дизтопливо. Стоимость "обычного" бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,20 грн/л (+0,63 грн), "обычного" дизтоплива – 32,07 грн/л (+0,72 грн).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

По областям цены повысились неодинаково: от 10 коп./л бензина в Черниговской области и 13-15 коп./л еще в ряде областей, до 40-45 коп./л в Киевской, Харьковской, Закарпатской, Полтавской областях. Бензин А-92 больше всего подорожал в Киеве (+74 коп., или до 30,63 грн/л), А-95 – в Луганской (+55 коп., или до 32,78 грн/л).

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Дизтопливо подорожало более значительно и более равномерно: в большинстве областей цены повысились на 40-60 коп./л. Меньше всего цены на ДТ выросли на Днепропетровщине: на 14 коп./л, больше всего – в Киеве – на 71 коп./л.

С ценами на автогаз картина получилась пестрая. В большинстве областей литр газа подорожал на 6-10 коп., в пяти областях – на 11-13 коп. Самый большой рост цен на Закарпатье (+26 коп., или до 18,61 грн/л). В Донецкой и Тернопольской областях цены не изменились, а в Киеве даже снизились на 8 коп./л.

Самые высокие цены на бензины и ДТ теперь в Луганской области (неделю назад самый дорогой А-95 был в Киеве): А-92 – 32,01 грн/л, А-95 – 32,78 грн/л, ДТ – 32,11 грн/л.

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Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 29,32 грн/л, А-95 – 30,30 грн/л, ДТ – 29,16 грн/л.

Самый дорогой автогаз в Донецкой области – 18,69 грн/л, самый дешевый в Киеве и Николаевской обл. – 18,27 грн/л.

Разброс цен уменьшился по А-92 и автогазу, увеличился по А-95 и ДТ. По А-92 разброс составляет 7,7% (2,27 грн/л), было 8,3%, по А-95 – 8,2% (2,48 грн/л), было 7,2%, по дизелю – 9,2% (2,69 грн/л), было 9%, по газу – 2,3% (0,42 грн/л), было 2,8%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,39 грн/л (+30 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,29 грн/л (+33 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,18 грн/л (+40 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,44 грн/л (+9 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что розничные сети АЗС уже 23 октября, сразу после публикации новых рекомендованных цен Минэкономики, подняли цены на бензины и дизтопливо.

"Стало доброй традицией – как только Кабмин рекомендует поднять стоимость топлива в рознице – на следующий день ценники на АЗС переписывают, – иронизирует Геннадий Рябцев. – А снижают цены намного дольше. Но пока это нам не "грозит", так как нефть в мире устойчиво дорожает, и этот тренд, похоже, надолго. Более того, темпы роста цен на топливо в рознице сейчас опережают темпы роста цен в опте".

Сергей Куюн добавил, что стоимость барреля нефти самой популярной марки Brent превысила 86 долларов (+1% за неделю), это вблизи трехлетних максимумов. В текущем году цены на нефть подскочили на 64%. Рост ускоряется из-за опасений нехватки природного газа и угля в Европе, Индии и Китае. Некоторые производители электроэнергии переходят с газа на мазут и дизтопливо, что повысило спрос на сырую нефть. Нефтепродукты в опте тоже продолжают дорожать: за неделю оптовые цены на ДТ в среднем выросли на 75 коп./л (+2,75%), бензины — на 25 коп./л (+0,73%)

Сергей Куюн также уточнил, как изменились цены на бензин и ДТ в рознице.

На WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизтопливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли на 38-67 коп./л, SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л. Сети KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05-1 грн/л.

Артем Куюн говорит, что оптовые цены автогаза за неделю почти не изменились. В среднем они сейчас около 31000 грн/т или в пересчете на литр чуть более 17 грн без доставки и операционных расходов (еще около 2 грн/л). Розница чуть дорожала за счет корректировки цен в отдельных сетях.

"Средняя цена в рознице за неделю увеличилась на 9 коп./л, до 18,44 грн/л", – уточнил эксперт.

Что может измениться за неделю

По прогнозу Сергея Куюна и Геннадия Рябцева, до конца октября розничные цены на бензин и дизтопливо должны стабилизироваться.

Главная причина – новые рекомендованные цены от Минэкономики будут опубликованы не ранее начала ноября. Премиум-бренды уже подняли цены по максимуму, поэтому могут быть только корректировки в отдельных сетях, которые по каким-то причинам пока не изменили ценники. Но уже в начале ноября нас ждет очередное повышение, так как нефть постоянно дорожает, а от ее стоимости зависят расчеты рекомендованных цен от Минэкономики.

С автогазом ситуация сложнее. Хотя опт не дорожал, но Артем Куюн напомнил, что пока по разным причинам (снижение спроса, профицит запасов и высокая конкуренция на рынке) не реализован накопленный ранее потенциал роста цен в рознице.

"Пока четких предпосылок для серьезного подорожания нет, но копеек на 50 за литр цена может подрасти, поскольку маржа в рознице минимальна. Это произошло из-за того, что на фоне предыдущего роста цен в опте розница стояла. Так что "зазорчик" на полгривни имеет право на жизнь", – утверждает Артем Куюн.

Это значит, что в премиум-сетях цена газа пойдет к 20 грн/л (19,50 и более), в остальных – превысит 19 грн/л.

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