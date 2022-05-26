Мир с таким не сталкивался: сколько людей могут голодать из-за войны РФ

Какие регионы останутся без еды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате российской войны против Украины мир оказался на пороге глобального продовольственного кризиса. На Земле осталось запасов пшеницы всего на 10 недель.

Об этом заявила гендиректор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер на заседании Совета Безопасности ООН.

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По ее словам, такого кризиса человечество еще не видело, однако война – это только одна из причин. Еще одной проблемой является обрыв цепочек снабжения и запрет экспорта пшеницы из Индии.

"Прямо скажу, российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подбросило хворост в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, показал хрупкость наших цепочек поставки", – заявила глава Gro Intelligence.

Сколько человек может столкнуться с голодом?

В зоне продовольственного риска оказались более 400 миллионов человек, которые рискуют оказаться без еды

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Кроме того, новые цены на сельскохозяйственную продукцию уже уничтожили от 3 до 5% ВВП в некоторых странах, больше всего пострадали:

Северная Африка;

Ближний Восток;

Африканский угол;

Западная и Центральная Азия.

Мэнкер подчеркнула, что нынешнее положение значительно хуже чем во время кризиса 2007 и 2008 годов. Все усугубляет и засуха во многих регионах.

"Сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, наиболее экстремальная за последние 20 лет", – отметила она.

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Экспорт зерна из Украины

Россия блокирует поставки зерна через украинские порты, намеренно усугубляя продовольственный кризис. Однако Украина нашла способ экспортировать хотя бы частицу пшеницы.

23 мая В Литву прибыл первый тестовый поезд с украинским зерном, который следовал в обход Белоруссии через Польшу

Поезд со спасительным зерном прибыл в Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда. На этой неделе в Литву из Украины должны приехать еще два поезда с зерном и другой продукцией, в том числе кукурузой.

"Сегодня" раньше писали, что происходит с ценами на зерно в мире и рассказывали, как некоторые страны могут помочь с разблокировкой украинских портов.