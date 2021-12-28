Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2022 год — в чем причина

Уточненный прогноз роста ВВП является более сдержанным на сегодня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Министерстве Украины откорректировали прогноз роста ВВП на 2022 год. В отличие от начального 3,8% (майского), нынешний более сдержан и составляет 3,6%.

Об этом сообщила министер экономики Юлия Свириденко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Она отметила, что в конце мая правительство действительно утвердило макроэкономический прогноз на следующий год. В этом прогнозе заложен рост ВВП на 3,8% и темпы инфляции на уровне 6,2%.

На сегодняшний день прогноз инфляции остается неизменным. Национальный банк Украины уже предпринял ряд мер по тому, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы. А что касается роста ВВП, сегодня прогноз составляет 3,6%.

С чем это связано?

В основном, это связано с новыми вызовами в связи с продолжением коронавирусных ограничений.

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"Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но обнаружение новых случаев и очередные волны COVID-19 говорят о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям", — заявила Юлия Свириденко.

Госбюджет на 2022 год

Ничто лучше не расскажет о будущем экономики Украины, как принятый совсем недавно бюджет на 2022 год.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги в бюджет будут поступать вследствие:

налога на прибыль предприятий – на 21 миллиард гривен;

отечественного НДС – на 13 миллиардов гривен;

импортного НДС – на 6,5 миллиарда гривен;

акцизного налога – на 2,7 миллиарда гривен;

экологического налога – на 1,7 миллиарда гривен;

рост рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти на 24 миллиарда гривен.

В общем расходы госбюджета достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен, а доходы – 1 триллиона 332 миллиардов гривен. В то же время предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

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В документе учтен рост зарплаты медикам, обеспечение жильем ветеранов, увеличение стипендий студентам, рост расходов на инклюзивное образование, продолжение масштабной цифровизации населения и подготовка к всеукраинской переписи населения, развитие инфраструктуры обеспечения сектора безопасности и обороны и другие важные расходы.

Напомним, что в этом году Украина достигла наивысшего долларового ВВП за всю историю.

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