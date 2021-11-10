Миллиардные долги и зависимость от РФ: с какими проблемами столкнулась украинская энергетика

Как вытащить Украину из энергетического кризиса / Фото: Коллаж: Сегодня

Проблем в украинской энергетике достаточно, например вопрос импорта электроэнергии из России и Беларуси, подорожание любых энергоносителей и, в конце концов – влияние на экологию.

Об этом рассказал в своем выступлении гендиректор компании "ДТЭК" Максим Тимченко, а "Сегодня" собрали для вас самые главные тезисы.

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Мир не справляется с глобальным потеплением

Тимченко напомнил, что сейчас в Глазго проходит климатический саммит ООН и эта проблема стоит на повестке дня.

Главная цель – не допустить, чтобы потепление происходило больше чем на 2 градуса каждый год.

По словам гендиректора компании, Украина взяла на себя серьезные обязательства в рамках этой конференции:

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Декарбонизация до 2050 года (то есть уменьшение выбросов СО2 на 65% от уровня 1990 года);

Отказ от угля до 2035 года;

Снижение выбросов метана на 30% (один из наиболее токсичных газов, влияющих на глобальное потепление);

"Отрадно, что Украина становится в лидирующие позиции этих инициатив и это очень важный политический сигнал на международной арене. Есть все шансы стать лидером декарбонизации в Восточной Европе", – сказал гендиректор "ДТЭК".

Не стоит забывать, что около 60% всех выбросов относится к энергетике, поэтому выполнения этих обязательств напрямую зависит от развития этого сектора.

"Повторюсь, это перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня, это требует десятки миллиардов инвестиций, но я считаю, что если государство будет поддерживать и создавать для этого условия – это вполне возможно."

"Ренессанс" ядерной энергетики

Максим Тимченко отметил, что высокие цены на газ и отстающие темпы развития зеленой энергетики привели к переосмыслению роли ядерной энергетики, как части "зеленого перехода".

"Для Украины это особое внимание, вы знаете, как для нас важна ядерная энергетика и я считаю, что мы должна активно вступить в этот диалог", – заявил Тимченко.

По его мнению, Украине необходимо приобщится к развитию новейших технологий, таких как малый модульный реактор.

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Синхронизация с Евросоюзом

В "ДТЭК" очень рады, что правительство наконец то поставило в приоритет синхронизацию украинской и европейскою энергосистем.

По словам Тимченко, начать работу по синхронизации в тестовом режиме уже в следующем году – это вполне реально.

Такое объединение даст Украине дополнительные экспортные возможности, усилит устойчивость и надежность энергосистемы. Это также является одним из обязательных условий полной интеграции рынка.

"Однако до тех пор, пока мы не наведем порядок в работе наших рынков, говорить о перспективе синхронизации можно со знаком "?", – отметил гендиректор "ДТЭК".

Подготовка Украины к осенне-зимнему периоду

На данный момент, дефицит угля на украинских складах составляет около 2 млн тонн, а более 8 гВт мощности не доступно в системе из-за ее аварийности и отсутствия топлива.

По словам Тимченко, к краху финансовой системы энергорынка привели несколько факторов.

На некоторые, например беспрецедентный рост цен на газ, повлиять невозможно, а вот хроническое недофинансирование и финансовый дисбаланс, по мнению Тимченко, это "заслуга" государства и регулятора.

Проблема заключается и в том, что государство продает энергоресурсы ниже себестоимости генерации энергии.

К чему это привело?

Тимченко объяснил, что такая политика привела к миллиардным долгам по зарплатам и перед игроками рынка. Этот дисбаланс в свою очередь приводит к тому, что денег на ремонт и инвестиции просто нет.

"Сложно объяснять, почему госшахты продают уголь по 2150 грн/тонна. При том, что с рынка есть предложение купить по 3500-4000 грн/тонна. Вот я совершенно четко могу сказать: компания "ДТЭК" готова предложить госшахтам за тонну угля 3,5 тыс. грн".

Тимченко также заявил, что основной причиной недостатка мощности является вовсе не аварийность, а недоступный уголь, газ и отсутствие средств для обслуживания складов и тд.

Уголь держат на складах?

Максим Тимченко заявил, что все высказывания о том, что "ДТЭК" намеренно создает дефицит и прячет уголь на складах – это не правда.

По словам гендиректора компании, уровень добычи угля был примерно одинаковый начиная с апреля. В тоже время объем добычи на государственных шахтах сильно упал.

"Я возвращаюсь к вопросу, почему нет угля в государственном секторе. Ответ простой – в государственном секторе нет денег на добычу угля. Почему нет? Потому что у нас искусственная цена на уголь", – сказал спикер.

В связи с выходом Украины из жестких карантинных ограничений, уровень потребления энергии резко вырос, что также усилило кризис в энергосистеме.

Импорт электроэнергии

Тимченко подчеркнул, что "ДТЭК" против импорта угля из России и Беларуси, поскольку считает это политическим решением, которое несет за собой определенные последствия.

"Вы все знаете, что электроэнергия из России и Беларуси – это политический товар, там нет рыночной цены, она формируется исходя из сжигания российского газа по 175 долларов. Если вы считаете, что это рыночный подход, то я считаю что нет."

Поэтому, по мнению Тимченко, импорт из РФ и Беларуси посылает очень неправильный ценовой сигнал рынку и не дает работать отечественным производителям, а также ставит Украину в зависимость от северных соседей

Раньше "Сегодня" писали о том, что будет если Украина разрешит импорт электроэнергии из России и Беларуси.

А также рассказывали, что Россия приостановила ввоз в Украину энергетического угля.