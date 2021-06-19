Михаил Федоров: "Нас сейчас будут очень сильно атаковать и будут очень сильно стараться испортить нам репутацию"

Сайт "Сегодня" расспросил министра не только о работе, но и о личном

Реформы, которые проводит Минцифра, далеко не всем по душе. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает серьезных нападок и провокаций в ближайшее время от тех, кто недоволен происходящей цифровизацией. Ведь она не только экономит время граждан, но и устраняет возможность разного рода схем и коррупции. Об этом читайте в третьей, заключительной части интервью с Михаилом Федоровым.

Здесь – начало и продолжение интервью.

Почему программисты Минцифры не смогут стать гражданами виртуального города "Дiя City"

- Сколько человек работают над проектом "Дия"? У них конкурентные зарплаты? Будет ли компания, занимающаяся разработкой "Дии", регистрироваться в "Дія.Сіті"?

- У нас средняя зарплата по Министерству, по всем командам – 30-40 тысяч гривен в месяц. Программисты работают в штате госпредприятия "Diia Company". Там средняя зарплата около двух тысяч долларов. Потому что там высококвалифицированные разработчики. На рынке они стоят дороже, и, к сожалению, мы пока не можем платить им полностью рыночную заработную плату.

Разработчиков у нас всего 24 человека. Это люди, которые работают непосредственно над приложением "Дия". Но они очень эффективные. Конечно, все они – украинские специалисты. А если считать тех сотрудников, которые занимаются инжинирингом, дизайном, бухгалтерией и т. д. – таких в "Diia Company" 120 человек. И мы постоянно ищем новые кадры.

"Diia Company" не будет зарегистрирована в "Дія.Сіті". Именно потому, что это государственная компания.

- Относительно запуска "Дiя City". Приходилось слышать сомнения, что иностранным фирмам будет выгодно регистрироваться в "виртуальном городе". Какой для них в этом интерес по сравнению с нынешней формой работы? Украинские компании и ФОПы и сегодня часто работают на минимальном налогообложении. Чем для них выгодна "Дiя City"?

- Есть много компаний, которые хотят работать в белую, хотят привлекать инвестиции. Но если они сейчас будут платить налоги по существующей системе, налоговая нагрузка будет сумасшедшей.

А мы хотим создать конкурентную нагрузку. Поэтому "Дiя City" берет, по сути, модель у ФОПов и перекладывает ее на IT-компании. Таким образом, если работать в "Дiя City", налоговая нагрузка будет меньше, чем сейчас, в пять раз.

Но мы же не можем делать 0% налогов только потому, что сейчас большинство компаний работают в тени. У нас на радарах – правовые системы разных стран мира. Мы смотрим на них. И "Дiя City" – это будет лучшая налоговая система.

Кроме того, мы защищаем IT от неправомерных действий правоохранителей. Только областной прокурор сможет дать санкцию на изъятие оборудования. Это вообще отличная норма. Плюс вводим элементы английского права и определенные нормы для венчурного инвестирования. То есть даем возможность быстро привлекать инвестиции из-за рубежа, подписывать быстрые контракты для получения инвестиций. А в целом делаем гибкую систему, которая дает возможность работать технологическим компаниям.

"Я даже не могу себе представить, что придут люди и начнут ломать то позитивное, что мы за эти годы настроили"

- А как обеспечить неизменность законодательства в течение 15 лет? Придет новая власть и начнет менять все на свой лад.

- А это зависит от нас с вами. От того, какая у нас политическая культура, кого мы выбираем, за кого мы голосуем. Я думаю, что у нас политическая культура растет с каждым днем. И мы уже не позволим прийти к власти людям, которые будут убивать правильные проекты.

Конечно же, мы нормативно все делаем для того, чтобы правила для "Дiя City" оставались неизменными. Закладываем соответствующие нормы в законы. Мы хотим, чтобы у этого проекта был классный, позитивный социальный бренд. Чтобы никто даже руку не поднял.

Но на самом деле я верю в Украину и украинцев, что они просто не позволят ломать правильные вещи, которые выделяют нас в мире. Я даже не могу себе представить, что придут люди и начнут ломать то позитивное, что мы за эти годы настроили.

- Но для этого оно должно себя показать позитивно.

- Вот поэтому надо принимать быстрее, чтобы у нас за пару лет был большой результат. Я ожидаю, что после запуска позитивный эффект будет расти в геометрической прогрессии, и до 2024 года доля IT вырастет до 10% ВВП. Сейчас это 4,2% ВВП.

Количество рабочих мест в этой сфере должно вырасти вдвое и достичь 450 тысяч. При том что сейчас официальных мест в IT-сфере – меньше 100 тысяч.

Доходы в IT-отрасли вырастут с 6,5 до 18 млрд долларов.

- А какие прогнозы насчет "Дiя City" на следующий год?

- По идее, компании смогут заходить в "Дiя City" с января 2022 года. И к концу года мы уже увидим эффект. Какой – я не могу сейчас прогнозировать. Все будет зависеть от ближайшего полугодия. От промо этого проекта, от скорости принятия решений.

Спортзал в кабинете и вечерняя сказка для дочки

- Расскажите о себе. Чем занимаетесь в свободное время? Есть ли оно сейчас вообще? Вы увлекаетесь шахматами?

- Раньше увлекался. А сейчас играю только в интернете с рандомными соперниками.

- Выигрываете?

- Рейтинг хороший. Я думаю, где-то на уровне I разряда играю. Хотя был и один балл для кандидата в мастера спорта.

- А с другими видами спорта дружите?

- Да, у меня спортзал прямо на работе, и я занимаюсь здесь три раза в неделю. Ходить в спортклубы не позволяет логистика, это отнимает много времени. Поэтому я оборудовал спортзал за свои деньги в комнатке рядом с кабинетом. Тут была такая комната отдыха, я все из нее вынес, завез сюда оборудование, и теперь стабильно тренируюсь после работы.

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- С тренером?

- Я сам себе тренер. У меня есть, конечно, с кем проконсультироваться, но занимаюсь я сам. Я увлекался спортом еще в школе и университете, и уже какие-то базовые знания есть. Раньше много играл в футбол, занимался тайским боксом. У меня и здесь есть груша, вон стоит на выходе из кабинета (показывает на огромную напольную грушу).

- У вас маленькая дочь, Мария. Хватает времени на общение с ней?

- Я провожу с ней каждый вечер. В основном прихожу с работы где-то в 19:30, и в основном время сфокусировано на ней. Занимаюсь ею, развлекаю, укладываю спать.

- Читаете сказки на ночь?

- Конечно! Сказка про Колобка мне уже скоро будет сниться. В последнюю неделю это любимая сказка, мы читаем ее по два раза, а потом она мне рассказывает ее в своей интерпретации, а я уже засыпаю под нее. Так что даже не знаю, кто кого укладывает (смеется).

Походы в БТИ отменяются

- Вы недавно купили собственную квартиру. Точнее, инвестировали в нее еще на этапе строительства. Имеете опыт оформления документов. Не думаете ли заводить в "Дію" бюрократические процедуры, связанные с оформлением права собственности на недвижимость?

- Квартиру я купил, еще когда жил в Запорожье, в 2018 году. Потом просто долго делался ремонт. Да, документами занимался сам, знаю, что это такое. И конечно, мы планируем перевести эти услуги тоже в онлайн.

Но мы столкнулись с проблемой, что в реестрах всего 30% недвижимости, которая есть в стране. Очень многие люди хотят продать квартиру или дом, но оказывается, что ее нет в реестрах. Им приходится обращаться в БТИ, регистрировать.

Мы уже запустили пилотный сервис по регистрации недвижимости. Стартовали с Харькова, сейчас нужно там все протестировать, отладить, и постепенно до конца года этот сервис заработает и в других городах.

Если недвижимости нет в реестре, с помощью этого сервиса можно будет запросить определенную справку в БТИ и зарегистрировать недвижимость. То есть мы убираем необходимость походов в БТИ и к регистратору.

- А если речь идет о домах, где, кроме недвижимости, нужно оформлять и документы на землю?

- Как я говорил, вообще мы хотим постепенно все государственные сервисы перевести в онлайн. Пока запускаем только регистрацию объектов в реестре недвижимости. Постепенно запустим и другие услуги.

Дия переходит в офлайн

- В некоторых городах появились вполне не виртуальные, а реальные центры "Дия", куда можно прийти офлайн. Зачем они нужны?

- Это центры поддержки предпринимателей "Дия. Бизнес". Такие центры — это часть национального проекта по развитию предпринимательства "Дия. Бизнес" (это отдельный проект экосистемы Дия). Помимо центров, еще есть онлайн-портал business.diia.gov.ua с бесплатными сервисами для развития своего дела. Там можно бесплатно получить любую консультацию – начиная от того, как можно заплатить налоги, и заканчивая тем, как запустить рекламу, как нанимать людей и т. д.

Консультации можно получить и онлайн, и офлайн. Офлайн-центры пока открылись в пяти городах: в Харькове, в Киеве на базе госуниверситета им. Шевченко, в Николаеве, Черкассах и Одессе. За последний год уже четыре тысячи украинцев получили консультации в четырех таких центрах.

Сейчас проект активно развивается, и в этом году будет открыто еще до 15 центров по всей стране. Они существуют не на счет бюджета. Монетизируются какой-то платной арендой помещений под мероприятия, кафе и т. д.

Самый сложный проект

- Какой проект из тех, которые планируется запустить в ближайшее время, вы считаете наиболее сложным?

- Сейчас будут все больше говорить об электронном акцизе. Потому что это сумасшедше антикоррупционный проект и польза для всей страны. И мы будем просить у вас, СМИ, защиты от бандитов. Потому что нас сейчас будут очень сильно атаковать и будут очень сильно стараться испортить нам репутацию. Но люди должны знать правду, и мы сделаем все, чтобы остановить коррупцию.

Пилотный проект запустим осенью. Он начнется сразу по всей стране, но на первых порах будет касаться только определенных видов подакцизных товаров. Каких – пока тоже не могу сказать, этот вопрос еще изучается. Но со временем распространится на все подакцизные товары.

- Есть ли у вас новые грандиозные планы на 2022 год? Или в основном будете развивать проекты, запущенные раньше?

- Мы уже выстроили команду, у нас идет системная работа, поэтому в следующем году мы будем продолжать запускать электронные сервисы. Тем более, с сентября мы начинаем входить в режим paperless. В результате все услуги постепенно будут оцифрованы, а бумажные документы полностью заменят на электронные. То есть мы запретим государству требовать документы от граждан, если эти данные уже есть в реестрах. И получение многих услуг будет очень сильно упрощено.

Уже осенью презентуем очень много новых электронных услуг. Это будут услуги в разных сферах: начиная с социальной (услуги, связанные с Пенсионным фондом, с субсидиями) и заканчивая судебной сферой, бизнес-услугами, связанными с разрешениями. Например, скоро запустим электронные акцизы. Пока не могу анонсировать, какие это будут услуги, потому что сейчас как раз делаем ревизию, что успеем, что не успеем. Но это будут услуги практически в каждой сфере.

Сейчас маховик запуска раскручивается все больше и больше, мы должны выйти на такой темп, чтобы до 2024 года выполнить свой KPI в 100% электронных услуг. Всего государственных услуг насчитывается больше 3000, а популярных – около 500. И только 10% услуг предоставляются в электронном виде. Так что 2022 год будет посвящен этим же процессам, масштабированию услуг.

Запуская новые услуги, мы параллельно убиваем какие-то бесполезные старые.

И еще мы решили, что теперь не будем собирать все новые электронные услуги и презентовать в один момент. Мы будем их запускать сразу по мере готовности. И выдача новых продуктов будет равномерно распределена на протяжении всего года.

В следующем году будут и абсолютно новые проекты. Как минимум два. Они также будут касаться цифровизации, но будут иметь отдельные бренды. Пока не могу их анонсировать. Скажу только, что это будет связано с электронным документооборотом и прямой электронной демократией. И что это будут продукты мирового уровня.