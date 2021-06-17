Новые правила прописки и "оптимизация государства" – интервью с вице-премьером Михаилом Федоровым

Министр цифровой трансформации также рассказал в интервью "Сегодня", почему Facebook уже не поможет выиграть следующие выборы

В последнее время в Украине запускается все больше цифровых услуг. Электронные рецепты и электронные трудовые книжки, оформление пенсий и прописки онлайн. Все эти новшества разрабатывает и курирует Министерство цифровой трансформации, или коротко – Минцифра.

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Сайт "Сегодня" пообщался с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, расспросив его о новых цифровых сервисах и об изменениях, "не видимых" для большинства граждан.

Однако наш разговор мы начали с вопросов о прошлом.

"Люди стали более избирательными"

- Вы были руководителем digital-направления на прошлых выборах президента. Маркетологи сейчас в рамках курса SMM разбирают ваш предвыборный кейс и говорят, что вы выиграли выборы для Зеленского в Facebook. Как вы это сделали? Какова сегодня роль соцсетей и Facebook в частности в политагитации? Изменилось ли что-то с последних президентских выборов? Можно ли будет и следующие выборы выиграть таким образом?

- Прежде всего соцсети – это всего лишь инструмент. Благодаря одним только социальным сетям невозможно выиграть выборы. Это инструмент, который ускоряет какой-то процесс – или победу, или поражение. Как любой маркетинг обычно усиливает все, что развивается, и ускоряет разрушение всего, что разрушается.

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Но сейчас я не занимаюсь маркетингом вообще. Не анализирую, не читаю литературу в этой сфере, не разбираю мировые кейсы. Поэтому, возможно, моя картина мира немного искажена, деформирована и уже не актуальна.

- Хорошо, расскажите по ощущениям.

- А по ощущениям – мне кажется, что изменилось потребительское поведение людей в социальных сетях. Люди начали потреблять контент не так, как еще несколько лет назад. В частности, выросла роль блогеров, инфлюенсеров, лидеров мнения, которых читают, которые влияют на мнение людей. Четко проявилась конъюнктура этих лидеров в каждой социальной сети, будь то Instagram или Facebook, сформировался определенный "рынок".

В то же время, по моим субъективным ощущениям, люди все меньше доверяют таргетированной рекламе. Четкая грань социального таргетирования, работа с каждым сегментом целевой аудитории в социальных сетях сильно стирается. Это связано еще и с обновлениями, которые ввела компания Apple. Теперь их обновленная система iOS14 запрашивает у пользователя разрешение отслеживать его активность в социальных медиа и таргетировать рекламу. И, по разным опросам, 80% людей запрещают это делать. Соответственно, таргетированная реклама становится менее эффективна, но больше возрастает роль лидеров мнения.

Также возрастает роль медиа, как мне кажется. Как есть персональная роль у конкретных людей, так и у медиа возрастает роль бренда. Если медиа доверяют, если медиа связаны с чем-то надежным, с объективной информацией, то это медиа в социальных сетях становятся важным лидером мнения для людей.

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Поэтому сейчас, как мне кажется, происходит важный этап переосмысления диджитал-коммуникации медиа в социальных сетях. В том числе становятся крайне важны личные, персональные бренды журналистов, учитывая, что есть тренд на "люди читают людей, а не рекламу".

Еще одно изменение, которое, по моему мнению, произошло за последнее время, – вовлекать людей в определенную коммуникацию стало намного сложнее. Потому что ощущается переизбыток разных проектов, коммуникаций, таргетированной рекламы. Если еще несколько лет назад можно было вовлечь людей в какую-то активность – чтобы они участвовали в каком-то проекте, чтобы, например, ставили рамки на фото или распечатывали и распространяли определенный контент, – то сейчас так вовлекать стало гораздо сложнее.

- То есть на Майдан уже через Facebook не выведешь?

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- Если люди сами внутренне чувствуют несправедливость, то, конечно же, выйдут. Я повторю: социальные сети – это лишь инструмент.

- Ну а на следующих выборах сработают социальные сети?

- Честно говоря, я еще не думал о следующих выборах, но считаю, что стратегии очень сильно изменятся.

Но останется, мне кажется, определенный тренд на максимальную открытость, честность и создание продуктов, которые нужны людям, которые ими пользуются.

То есть нужно, чтобы люди получали уникальный, качественный опыт от взаимодействия с твоими продуктами и услугами, чтобы у них качественно менялась жизнь. Тогда они будут доверять. И нужно вести максимально открытый образ жизни. Тогда будет поддержка в социальных медиа, тогда ты можешь вести за собой людей.

То есть люди уже стали более избирательными и более качественно фильтруют информацию. Поэтому, мне кажется, тренд активности, тренд качественных продуктов и услуг, в том числе медиа, качественного контента – это будет сильно влиять в будущей избирательной кампании. Это мое субъективное мнение. Я думаю, это будет оказывать только позитивное влияние и только усиливать демократию.

Почему "налог на Google" – это хорошо

- Это не совсем ваше направление, но как вы относитесь к "налогу на Google"? Говорят, он у нас выше, чем в Европе. Такое решение своевременно, актуально? Сейчас маркетологи и директора предприятий готовят бюджеты на следующий год. Эксперты говорят, что реклама в Google и Facebook подорожает из-за введения этого налога. Как им сосчитать бюджет, можете дать им совет?

- Сейчас уравняли условия для украинских и зарубежных компаний. То есть сейчас появилась единая и прозрачная система координат. Ведь украинские компании и так платят НДС. У нас есть очень крутые украинские компании, которые активно развиваются. Например, MEGOGO. Это украинская компания, которая активно развивается, продает легальный контент, оплачивает авторские права. То есть чистая, белая компания. Но она находилась не в равных условиях с международными компаниями. А теперь условия равны. Мне кажется, это хорошо.

Насколько я знаю, уже более 80 стран внедрили похожие подходы. Плюс был ликвидирован дополнительный налог на покупку украинскими компаниями иностранной рекламы.

- А с точки зрения физических лиц? Говорят, для них многие продукты подорожают.

- Компании, скорее всего, не поднимут стоимость своих услуг на всю сумму НДС – это отрегулирует сам рынок. Думаю, у финансового комитета, который разрабатывал этот законопроект, есть финансово-экономическое обоснование.

А наша политика – создать самую лучшую налоговую систему в мире для технологических компаний. Это задача проекта "Дiя City". То есть там, где мы формируем политику, где мы влияем на процессы – там мы создаем лучшие условия в мире.

Как Дия помогает верифицировать данные реестров

- Вы занимаетесь переводом государственных услуг в онлайн. Это то, для чего предназначена Дия. Разъясните нашим читателям: почему электронное управление важно для всех?

- У нас есть конкретная цель: мы строим цифровое государство и до конца 2023 года хотим оцифровать все государственные услуги. На 100%. Мы понимаем, как это сделать, и активно к этой цели движемся. Поэтому пусть никто не сомневается: сделаем.

Что такое Дия и какую философию мы закладываем в этот проект? Первое – сэкономить украинцам время. Чтобы не нужно было вообще никуда ходить, а все услуги можно было получать онлайн. А если даже нужно будет сходить в ЦНАП, то и там чтобы не приходилось стоять в очередях, записываться за три недели. Все процессы будут оптимизированы.

То есть прежде всего мы хотим дать украинцам удобный сервис, чтобы было меньше очередей, чтобы не было стрессов, чтобы больше времени оставалось на то, чем вы занимаетесь.

Сегодня так или иначе все страны конкурируют за людей классным сервисом. Быстро переехать, удобно получить услуги, лучшая налоговая система, сильная правоохранительная система – все это сервисы. Поэтому нам нужно создавать лучшие сервисы в мире.

Второй важный пункт – это оптимизация государства. Чтобы государство, расходуя меньше денег налогоплательщиков, стало более эффективным.

- Что вы имеете в виду?

- Когда мы создаем Дию и подключаем новые услуги, мы одновременно обновляем и собираем качественные данные в реестрах. Например, когда мы только запустили водительские документы в Дие, из девяти миллионов документов корректно отображалось только полтора миллиона. Потому что не было качественных реестров. Мы начали обновлять документы, люди стали присылать правильные данные, и теперь 90% водительских документов отображаются качественно. А к следующему году будет 100%.

Или еще пример. Сейчас мы делаем революцию с пропиской. Хотим, чтобы люди регистрировали место жительства онлайн, в несколько кликов, не посещая никаких учреждений. Когда мы это сделаем, станет понятна реальная ситуация, где проживают люди. Это позволит государству не просто интуитивно, а правильно планировать постройку школ, больниц и т. д. Потому что появится реальная информация.

То есть, когда мы запускаем сервисы, мы верифицируем данные в реестрах – а это важно для принятия эффективных управленческих решений.

- То есть философия Дии – эффективный сервис, качественные управленческие решения?

- Есть и третье очень важное направление – антикоррупционное. Благодаря электронным сервисам уходит бытовая коррупция. Ведь сейчас услуги так запутаны, что легче дать кому-то денег, чтобы решить вопрос. Мы сильно против и хотим эти схемы ликвидировать. Для этого нужно делать услуги максимально простыми.

А когда мы оптимизируем государство, мы также сохраняем деньги. В прошлом году, например, только в IT мы остановили закупок на 2,8 млрд грн, потому что они были абсолютно бесполезны. Те системы, которые планировалось создать на эти деньги, никак не были связаны были ни с первой целью, ни со второй. То есть ничего не было бы реализовано, а деньги просто осели бы где-нибудь.

В продолжении интервью читайте о том, как хакеры со всего мира пытаются "взломать" Дию и кто из водителей не видит техпаспорт своего автомобиля в этом приложении.