"Хакеры со всего мира сейчас пытаются взломать Дию" – интервью с главой Минцифры Михаилом Федоровым (продолжение)

Вице-премьер-министр рассказал, когда у украинцев появятся "ковидные сертификаты" и что делать со штампом прописки в паспорте

Большинство украинцев до сих пор не знают о всех возможностях, которые открывает сервис цифровых услуг Дия, разработанный Минцифрой. Глава ведомства, вице-премьер-министр Михаил Федоров говорит, что это только начало. Скоро новые цифровые услуги станут появляться там одна за другой.

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В первой части интервью министр цифровой трансформации рассказывал о том, можно ли будет выиграть следующие выборы с помощью Facebook, и как Дия помогает "оптимизировать" государство.

Сегодня мы расспросили Михаила Федорова о нюансах с водительскими документами, "ковидных сертификатах" и о многом другом.

Миллион гривен для этических хакеров

- Что вы можете рассказать насчет безопасности Дии? Некоторые люди боятся отправлять документы, опасаясь, что ими могут воспользоваться мошенники.

- Очень важно, что Дия не сохраняет персональные данные. Она только отображает данные из реестров. Если что-то произойдет с вашим телефоном, в реестрах, в базах данных ничего не изменится.

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- Но к реестрам не больше доверия. Ту же базу ГАИ можно купить в интернете.

- Сейчас все реестры перед тем, как запустить их в Дию, проходят сумасшедшие аудиты. Государственные, частные. Делается логирование всех действий. Все чиновники заходят по электронному ключу. И после каждого их действия остается электронный след. То есть каждый продукт на Дие – это гарантия качества. И, кроме того, нет данных в смартфоне.

В Украине, например, есть демографический реестр, где хранятся паспортные данные, и с ним никогда не было никаких проблем. Это наиболее защищенный реестр.

Кроме того, мы регулярно проводим конкурсы по мировому формату "BugBounty": мы предлагаем выиграть миллион гривен этическим хакерам со всего мира, кому удастся взломать Дию. Но по результатам первого "BugBounty" никто не нашел никаких критических уязвимостей в приложении. Поэтому миллион остался у нас. Уже скоро планируем запустить второй этап конкурса.

- А если получится взломать?

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- Они пытаются это сделать на тестовой среде, там нет персональных данных. Это эмулятор.

Почему некоторые водители не видят своих документов в Дие

- Документы автомобилиста в Дие – это удобно. Но почему не у всех есть возможность "загнать" туда техпаспорт? С чем это связано?

- Электронный реестр транспортных средств начал создаваться в 2013-2014 году. Тогда кинули клич всем центрам МВД, чтобы они интегрировали в эту систему все свои реестры, которые раньше вели в бумажном виде или в других электронных системах. Но во время интеграции произошло невероятное количество ошибок. Ну представьте: с бумаги переносить в электронный вид. Многие данные были переданы некачественно, какие-то потерялись, какие-то не были вообще переданы. Поэтому сначала всего лишь у полутора миллионов водителей данные отображались качественно. И нам пришлось очень много всего сделать, чтобы это исправить.

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Сейчас все новые техпаспорта сразу появляются в системе. А что касается старых, то у миллионов людей мы уже решили эту проблему. Но есть какой-то процент людей, у которых проблема осталась. Если нет данных в Дие – это значит, в реестре нет вашего авто. То есть вы ездите на автомобиле, но государство его не видит.

- Зато ни одного штрафа.

- Да, но если что-то случится с автомобилем, вы никак не докажете, что он у вас был. Останется, что называется, только на фотографии.

Поэтому я рекомендую всем водителям, у которых техпаспорта не отображаются в "Дії", пройти верификацию. Есть бесплатный сервис – "Кабинет водителя" на сайте МВД. Там можно очень просто авторизоваться через BankID или через электронную подпись. Фотографируете свой технический паспорт и отправляете его. И команда, которая проводит верификацию, введет данные в реестр.

Конверсия верификации очень высокая. Я держу на жестком контроле эту ситуацию. Примерно 70 документов из 100 добавляют в реестр. А по остальным нужно прийти физически. Но этот процент с каждым днем все меньше и меньше.

Если по какой-то причине не получается внести данные в реестр, команда, которая проводит верификацию, связывается с городом, где зарегистрирована машина, и пытается найти какие-то ее следы. Если есть какие-нибудь документы, техпаспорт добавляется в реестр. Если вообще никаких документов нет – тогда надо будет лично прийти, но тоже будет все хорошо.

Что раздражает вице-премьера

- Смогут ли когда-нибудь воспользоваться услугой электронной прописки владельцы бумажных паспортов? Когда и как это будет работать?

- Да. Мы сейчас зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который убивает штамп в обычном бумажном паспорте и дает возможность всем пользоваться онлайн-пропиской. Мы планируем принять этот законопроект в ближайшие пару месяцев.

К сожалению, не наш комитет цифровой трансформации является профильным, поэтому мы занимаемся тем, что помогаем "двигать" этот проект в Верховной Раде, чтобы он был скорее принят. После этого не только собственники ID-карт, но и все жители Украины смогут менять место прописки онлайн.

- Ориентировочно когда это может случиться?

- Мы планируем запуск пилота на сентябрь. А до конца года хотим, чтобы уже все граждане могли пользоваться такой электронной услугой.

- Как это будет происходить?

- Чтобы сменить место регистрации, человек должен будет зайти на портал "Дія" или в приложение "Дія" на смартфоне, ввести адрес, где он хочет зарегистрироваться. Если он сам является собственником, то он вносит данные декларативно. Если это не его помещение, то собственнику приходит сообщение, и он должен дать согласие с помощью электронной подписи.

- Но в паспорте останется старый штамп…

- После введения электронной прописки штамп в паспорте будет не важен вообще. На него просто не будут обращать внимание. Мы перекладываем на плечи чиновников обязанность проверять, где прописан человек. Для этого даем им удобный сервис.

Меня вообще очень сильно раздражает в государстве этот процесс, что человек должен что-то предъявлять, что-то доказывать, хотя государство само выдает тот или иной документ. Это задача государства – проверить данные внутри себя. А не чтобы человек доказывал что-то государству.

"Ковидные сертификаты" не станут автоматическим пропуском в Европу. Что важно знать?

- Появятся ли в Дие паспорта вакцинации? Если да – когда именно и как это будет работать?

- Они будут правильно называться "ковидные сертификаты". Их будет несколько видов. Один уже существует – это международный сертификат. Его можно получить уже сегодня, и ряд стран уже принимают такие сертификаты.

Также мы разрабатываем электронный ковидный сертификат по канонам Европейского Союза. Мы планируем запустить его в июле. Но затем еще будем ждать признания – когда наше государство с ЕС урегулируют эти вопросы нормативно и мы сможем интегрироваться с ними.

- Говорят, не все вакцины признаны в ЕС. Не возникнет ли сложностей в связи с этим? Например, у украинцев будет техническая возможность получить ковидный сертификат, но не будет реальной возможности поехать за границу.

- Уже все вакцины признаны ВОЗ. Последняя вакцина – CoronaVac – была признана в этом месяце. А для ЕС важно мнение ВОЗ. То есть все вакцины, которыми прививают в Украине – CoronaVac, CoviShield, Pfizer – уже сертифицированы ВОЗ и, соответственно, признаются Евросоюзом и всем миром.

Я хотел бы еще объяснить насчет признания ковидных сертификатов, чтобы у людей было понимание. Потому что в интернете много противоречивой информации, и иногда даже чиновники этого не понимают.

Чтобы эти сертификаты действовали, Украина должна с Евросоюзом, с каждой страной заключить двусторонние договора. Кроме того, в условиях пандемии каждая страна декларирует свои правила, что нужно, чтобы въехать на ее территорию. И людям очень важно следить, какие правила ввела страна, в которую человек собирается ехать, какие договоренности существуют. Где-то нужен будет электронный сертификат, который мы делаем для Европейского Союза. А где-то нужен будет международный сертификат вакцинации, который у нас уже предоставляется. А где-то, возможно, нужно будет сдавать тест ПЛР.

Я думаю, в течение нескольких месяцев, возможно, в течение полугода весь мир перейдет на единый стандарт и синхронизируется между собой. Но пока вот такие реалии. Единого решения нет.

Хочу еще подчеркнуть. Минцифра отвечает только за техническую возможность получить тот или иной документ. Конечно, мы делаем даже больше, чем от нас зависит, но формально мы отвечаем только за техническую сторону. А МИД отвечает за договоренности с другими странами. А НСЗУ и Минздрав отвечают за то, чтобы все данные украинцев оказались в реестре вакцинации, чтобы не случилось так, как было с техпаспортами на авто.

В третьей части интервью читайте о зарплатах в Минцифре, о конце "эпохи БТИ" и о том, какие сказки министр слушает на ночь.