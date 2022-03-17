Между войной и миром. Будет ли Китай помогать России в агрессии против Украины

Может ли Пекин предоставить помощь России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока российская армия захлебывается в Украине, экономика РФ стонет под гнетом западных санкций. Прошло три недели с начала войны, и Москва была вынуждена обратиться к Пекину с просьбой предоставить военную и экономическую помощь. И хотя официально такая информация опровергается, сразу несколько влиятельных изданий ее подтвердили.

На этих новостях китайский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений в своей истории. "Сегодня" поговорили с экспертами и выяснили, может ли Китай, несмотря на угрозу западных санкций, предоставить помощь России и на каких условиях.

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Пекин включает заднюю

После того, как в прессе появились новости, что Пекин может помочь России военной продукцией и экономически, фондовый рынок Китая испытал обвал, которого не было со времен кризиса 2008 года. По разным оценкам, акции китайских компаний подешевели на 1,5 трлн долларов .

То есть только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве, вызвало опасения, что КНР получит санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ.

И как сообщает агентство Bloomberg, в Китае достаточно сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что занимают нейтралитет.

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"Китай не является стороной "кризиса" и не хочет, чтобы санкции затронули Китай", – заявил министр иностранных дел страны Ван И.

В Китае говорят, что никак не будут вмешиваться в "украинский конфликт" и не будут оказывать военную помощь РФ. Но вот экономическую помощь оказать могут, поскольку Москва – это торговый партнер Пекина.

Такая осторожная риторика КНР на фоне агонии путинского режима, которому срочно нужна помощь, объясняется просто. Пекин опасается еще большего падения фондового рынка и стагнации экономики.

"С одной стороны, падение китайского индекса Hang Sang началось намного раньше из-за дефолта крупного застройщика, еще до начала войны России в Украине. С другой стороны, восстановление китайского фондового рынка будет тесно завязано на потенциале роста компаний и политической ноте страны. Причина в том, что если политически Китай оступится, то выход иностранных инвесторов из акций усилится, и это приведет к катастрофическому падению фондового рынка Китая", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, многие крупные компании этого региона не высказывают своего отношения к ситуации в Украине и сохраняют нейтралитет. Также на китайскую экономику сейчас давит закрытие на локдаун из-за COVID-19 крупного региона, где сконцентрированы производственные мощности для американской компании Apple. Так что нарываться на западные санкции Китаю сейчас не с руки.

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Как могут помочь

Эксперты говорят, что Китай может оказать экономическую помощь России, но будет она совсем не безвозмездной.

"Китай заинтересован в расширении зоны своего влияния. Уже лет 20 эта страна активно занимается предоставлением валютных свопов разным странам, что постепенно увеличило долю юаня в ЗВР всего мира. Помогать экономике России Китай не будет, если в этом нет коммерческого интереса. Приостановка экономического роста из-за меньшего спроса на товары со стороны России очевидна, однако говорить о том, что КНР начнет выгодную для России экономическую деятельность по поставке различных товаров не приходится", – считает Александр Болтян.

По его словам, у Китая есть интерес в поставке тех товаров, которые стали запрещенными из-за санкций Запада.

"Но сам Китай не сможет организовывать работу компаний и вести торговую активность с Россией. Более вероятно, что Китай будет заключать договоры на работу с дочерними компаниями тех брендов, которые теперь не поставляют товары в Россию. Таким образом, компании и бренды обойдут санкционные запреты, а Китай сохранит загрузку производственных мощностей", – продолжает эксперт.

Как говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, помощь РФ и Беларуси от Китая будет совсем не безвозмездной. Если Пекин будет видеть, что он единственный поставщик тех или иных товаров в РФ, он будет продавать их в 2-3 раза дороже.

Украинский фактор

В случае помощи России в войне против Украины Китай может обрубить сук, на котором сам и сидит. Дело в продовольственной безопасности. Как сообщили в Центре экономической стратегии, примерно половина китайского импорта зерновых (кукуруза, пшеница) в 2020 году – это были поставки из Украины.

Поэтому вряд ли Пекин будет готов рисковать собственной безопасностью ради партнерства с Россией. Разве что Путин предложит какие-то особые условия взамен. С другой стороны, нужно помнить, что Пекин всегда преследует свои геополитические интересы.

"Потери в поставках из Украины не станут для Китая критическими. Скорее, это для нас был важный шаг сотрудничества. Нужно помнить, что Китай не заинтересован протягивать кому-либо руку помощи, интерес этого экономического гиганта сфокусирован только на собственном величии", – резюмирует Александр Болтян.

Ранее мы писали, как война России в Украине ударит по всему миру. О том, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, читайте здесь.