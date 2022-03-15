Грозит экономический кризис: как война России в Украине ударит по всему миру

Эксперты рассказали, какими могут быть экономические последствия для разных стран

К разрушенным городам добавится еще и мировой экономический спад / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине и западные санкции против агрессора отразятся на мировой экономике. На сегодня экономисты выделяют два основных риска – рост цен на энергоносители из-за возможного эмбарго на российские нефть и газ, а также продовольственный кризис, ведь Украина и Россия являются крупными экспортерами зерновых.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, каким может быть новый финансовый кризис.

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Как 50 лет назад

Нынешнюю геополитическую ситуацию экономисты сравнивают с началом 70-х, когда из-за противостояния арабских стран и Израиля начался Нефтяной кризис.

"В мире было довольно большое количество мощных кризисов: это и Великая депрессия, и Великая рецессия, и, конечно же, много не столь известных широкой публике, например, Нефтяной кризис 1973 года. Именно на него похожа текущая ситуация. Тогда арабские страны резко сократили экспорт нефти из-за поддержки западными странами Израиля в ходе "Войны судного дня", – объясняет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Это был очень серьезный удар по американцам: правительство даже рекомендовало населению пользоваться автомобилями только в случае необходимости, а также отменило часть авиарейсов.

"После этого кризиса были сделаны выводы и, в частности, был сформирован резервный нефтяной фонд страны. Тем не менее нас должно больше интересовать, что произошло после роста нефтяных цен, а именно стагфляция – разгон инфляции на фоне роста стоимости сырья в условиях экономического спада", – говорит Сергей Родлер.

Зерно станет золотым

Из-за того, что Украина рискует собрать плохой урожай, Россия и вовсе окажется отрезанной от мирового рынка. А наше правительство может ограничить экспорт зерна, на мировых биржах уже подорожали фьючерсы на зерновые. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания и корма могут вырасти более чем на 20% в результате войны в Украине.

Но в этом может быть и наше спасение. Чтобы не допустить этого, к давлению на Россию может присоединиться Китай.

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"Китай крайне обеспокоен своей продовольственной безопасностью. Украине нужно срочно усилить пекинский вектор внешней политики. Если у нас получится подписать с Пекином специальную продовольственную декларацию в военное время и обеспечить посевную, мы получим еще один инструмент давления на РФ. Причем давления со стороны Китая, а не только Запада", – говорит экономист Алексей Кущ.

Как это отразится на потребителе

Эксперты говорят, что от нового мирового финансового кризиса могут пострадать все страны без исключения. И хорошего решения тут не будет.

"Правительства привыкли бороться с подобными проблемами по одиночке: для контроля потребительских цен проводится жесткая монетарная политика, а для стимулирования ВВП – мягкая. Стагфляция вынуждает делать неприятный выбор и жертвовать чем-то одним. В 1970-х рост цен в США составил 10%, а безработица достигла 7,6%. По нейтральным оценкам в 2022 году инфляция в США может достигнуть 10%, тогда как безработица сейчас находится на отметке в 4%", – продолжает Сергей Родлер.

Риски крайне серьезные: первоначально инфляции способствовали проблемы в цепочках поставок, возникшие из-за пандемии, после чего начали расти сырьевые цены.

"И это происходит в условиях постоянных рисков закрытия портов на карантин из-за новых всплесков коронавируса. Вот буквально только что появилась новость о закрытии на карантин китайских фабрик Foxconn, где занято порядка 200 тысяч человек, и новых мер безопасности в гонконгских портах, которые будут задерживать отгрузку товаров. Долларовая инфляция бьет сильно по всему миру, поскольку основной товарооборот происходит именно в американской валюте. В таких условиях национальные валюты и национальные экономики попросту не имеют шансов", – говорит Родлер.

Почувствуют кризис на себе и украинцы. К разрушенным городам добавится еще и мировой экономический спад.

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"Если говорить о конкретных последствиях для Украины, то это, определенно, разгон инфляции до новых рекордов и пикирование курса гривни, что будет оказывать давление на отечественное производство. Еще до войны производственная инфляция достигла 62%, что будет в новых условиях – представить пока совершенно невозможно", – резюмирует Сергей Родлер.

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