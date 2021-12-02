Между Украиной и Исландией появятся прямые рейсы – страны подписали соглашение

Пассажирам, которые летят из Украину в Исландию, приходится делать несколько пересадок / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина договорилась с Исландией о прямом воздушном авиасообщении, теперь между странами смогут запустить регулярные авиарейсы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал соответствующее соглашение с главой МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьоро Гилфадоттир.

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"Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий и дополнительно откроет нашу страну миру. Кроме того, регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма и бизнес", - заявил Кулеба.

Отметим, что соглашение устанавливает условия для выдачи разрешения авиакомпаниям на регулярные полеты, определяет порядок рейсов между странами и регулирует еще много других аспектов.

Сейчас же, пассажирам, которые летят из Украину в Исландию, приходится делать несколько пересадок.

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Новые рейсы из Украины

Европейская авиакомпания LOT открывает новый рейс из Украины в Польшу – рейс будут выполнять из Львова в Новую Гуру.

А новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов. Цена на билеты стартует от 800 гривен.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.