Меньшие налоги для бизнеса – как воспользоваться возможностью и удержаться на плаву

Особенности упрощенной налоговой системы для ФЛП / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 апреля предприниматели с упрощенной системы налогообложения могут платить налог по новой, пониженной ставке. Такое преимущество будет действовать до конца военного положения для подавших соответствующее заявление до 30 марта.

Редакция "Сегодня" рассказывает, кто может платить только 2% дохода и какие особенности использования новой системы.

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Особенности перехода

Предприниматели, не подавшие заявление до конца марта, еще могут перейти на пониженную налоговую ставку. Для этого в "Электронном кабинете" нужно подать соответствующее заявление, а переход состоится со следующего дня после подачи. Подать заявление можно и в электронном или бумажном виде.

После перехода на единый налог по ставке 2%, уплачивать его нужно будет ежемесячно до 15 числа по итогам предыдущего месяца. Для оставшихся на ставке 5% все остается без изменений.

Единый налог нужно платить за отчетный месяц или его часть, когда бизнес перешел на упрощенную систему, и в последующие месяцы до завершения военного положения.

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Воспользоваться преимуществом могут и ФЛП 3 группы, работающих по ставке 3% и 5%. Они также должны подать в контролирующий орган соответствующее заявление. В нем – указать изменение ставки, но не заполнять раздел о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Преимущества новой системы

Если предприниматели перешли на единый налог по ставке 2%, то для них действует и другое преимущество, кроме меньших сумм для оплаты. При ввозе товаров (импорте) на таможенную территорию Украины, им не нужно платить налога на добавленную стоимость.

Нюансы для ФЛП

Предприниматели 3 группы, перешедшие на налоговую ставку 2%, сразу потеряют ее после завершения военного положения на территории Украины. Со следующего календарного месяца с момента, когда правовой режим отменят, ФЛП вернут на предыдущую ставку, действовавшую до 31 марта.

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То есть, если предприниматель 3 группы до апреля платил 5% налога, то и после войны будет платить столько же. К примеру, ФЛП 3 группы, которые перешли на ставку 2% с объемом дохода до 10 миллиардов гривен, вернутся на ставку 5% с соблюдением ограничения в объеме дохода до 7,5 млн грн.

Переход на старую систему налогообложения произойдет автоматически, без подачи заявления.

Другой момент – операции, совершенные до перехода на ставку 2%, и по которым получили аванс по НДС. На них распространяется правило "первого события", поэтому и облагается налогом в общем порядке. Если аванс получили в период действия ставки 2%, то налоговые обязательства по НДС не будут начисляться.

Кроме этого, налогоплательщик после перехода на 3-ю группу упрощенной системы налогообложения по ставке 2% не может воспользоваться остатками денег на электронном счете. Это связано с тем, что предварительная регистрация приостановлена на время пребывания предпринимателя в группе единого налога по ставке 2%.

Добровольное решение

Если ФЛП группы 3 находятся на ставке 3% или 5%, они могут не переходить на систему налогообложения по ставке 2%. Такое решение добровольно. В то же время, те, кто воспользовался такой возможностью, до конца года смогут вернуться на предыдущую ставку после написания заявления в контролирующий орган.

В Государственной налоговой службе прокомментировались другие особенности перехода плательщиков на упрощенную систему налогообложения. Подробнее по ссылке.

Облегчение для бизнеса во время войны

Правительство и налоговая система отреагировали на изменения, исходя из войны в Украине, почти мгновенно. В частности, 15 марта ввели налоговую реформу, которая касалась как бизнеса, так и обычных граждан

Физическим и юридическим лицам разрешили перейти на налог по ставке 2%. Их освободили от налога на прибыль и НДС, кроме производителей алкоголя и сигарет и представителей игорного бизнеса. Части предпринимателей разрешили не платить единый социальный взнос за работников, которых забрали на войну – за них это будет делать государство до окончания военного положения.

Украинские банки ввели кредитные каникулы, которыми отсрочили обязательную оплату по телу займа как для физических, так и для юридических лиц. Отменили также проверки для бизнеса.

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