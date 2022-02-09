"Мем года!". Украинцы захейтили "єБабусю" Зеленского в соцсетях

Украинцы бурно отреагировали на новую инициативу Зеленского / Фото: УНИАН, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский анонсировал новую президентскую программу по выдаче вакцинированным гражданам старше 60 лет бесплатных смартфонов. Он даже предложил всем вместе выбрать название для проекта через приложение "Дія".

В медиапространстве активно продвигали вариант названия "єБабуся", однако украинцев он насмешил и удивил. "Сегодня" собрали интересную реакцию наших сограждан в социальных сетях.

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Как проголосовали украинцы?

Окончательные итоги еще не подведены, однако уже сейчас варианты "єБабуся" и "єДідусь" оказались в аутсайдерах. За них проголосовало 18% опрашиваемых, за "Бабусяфон" – 9%.

А 73% украинцев выбрали вариант "єСмартфон", свидетельствует скриншот из приложения "Дія".

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Хотя "єБабуся" и не понравилась украинцам, она вызвала немало смеха и шуток.

Некоторые украинцы предложили сделать его словом дня, а некоторые – и словом года.

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Один из пользователей пожалел, что за этот вариант не голосуют, поскольку он мог бы стать главным мемом года:

Также виртуальной "єБабусі" нашли реальный аналог:

"Агонь, а не название", – написал в Twitter пользователь Molly.

Новую программу также сравнили с другой инициативой Зеленского:

Не забыли украинцы и о другом варианте названия:

А некоторые вспомнили о популярной детской песенке:

И смешная и горькая шутка о том, что пенсионерка, которая получает смартфон, скорее всего подарит его своим внукам или вообще продаст.



Не обошлось и без шуток о маленькой пенсии:

Новая программа Зеленского

8 февраля, во время "Дія. Самміт" президент заявил, что все вакцинированные граждане в возрасте 60 лет и старше получат от государства новые современные смартфоны и и льготный пакет услуг, чтобы они могли пользоваться интернетом.

Откуда в государстве возьмут средства на эту инициативу – не сообщили, однако пока другого источника, чем бюджет – нет. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, записываться в очередь на получение телефона можно будет с апреля. Однако когда стартует выдача девайсов – неизвестно, как и то, какого типа устройства получат украинцы

"Сегодня" также писали, во сколько государству обойдется такая инициатива и рассказывали, что думают о нововведениях мобильные операторы.