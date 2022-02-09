"Мем року!". Українці захейтили "єБабусю" Зеленського у соцмережах

Українці бурхливо відреагували на нову ініціативу Зеленського / Фото: уніан, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський анонсував нову президентську програму з видачі вакцинованим громадянам старше 60 років безкоштовних смартфонів. Він навіть запропонував всім разом обрати назву для проекту через застосунок "Дія".

У медіапросторі активно просували варіант назви "єБабуся", однак українців він насмішив та шокував. "Сьогодні" зібрали найцікавішу реакцію наших співгромадян у соціальних мережах.

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Як проголосували українці?

Остаточні підсумки ще не підбиті, однак вже зараз варіанти "єБабуся" та "єДідусь" опинилися у аутсайдерах. За них проголосувало 18% опитуваних, за "Бабусяфон" – 9%.

А 73% українців обрали варіант "єСмартфон", свідчить скріншот з додатку "Дія".

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Хоча "єБабуся" і не сподобалась українцям, вона викликала чимало сміху та жартів.

Деякі українці запропонували зробити його словом дня, а дехто – і словом року.

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Одна з користувачок пошкодувала, що за цей варіант не голосують, оскільки він міг би стати головним мемом року:

Також віртуальній "єБабусі" знайшли реального відповідника:

"Агонь, а не назва", – написав у Twitter користувач Molly.

Нову програму також порівняли із іншою ініціативою Зеленського:

Не забули українці і про інший варіант назви:

А дехто згадав про популярну дитячу пісеньку:

І смішним і гірким є жарт про те, що пенсіонерка, яка отримує смартфон, скоріш за все подарує його своїм онукам чи взагалі продасть.



Не обійшлось і без жартів про маленьку пенсію:

Нова програма Зеленського

8 лютого, під час "Дія. Саміту" президент заявив, що усі вакциновані громадяни віком 60 років і старше, отримають від держави нові сучасні смартфони і пільговий пакет послуг, щоб вони мали змогу користуватися інтернетом.

Звідки у державі візьмуть кошти на цю ініціативу – не повідомили, однак поки іншого джерела, ніж бюджет – немає. За словами голови Мінцифри Михайла Федоорова, записуватись в чергу на отримання телефону можна буде з квітня. Однак коли стартує видача девайсів – невідомо, як і те, якого типу пристрої отримають українці.

"Сьогодні" також писали, у скільки державі обійдеться така інціатива та розповідали, що думають про нововведення мобільні оператори.