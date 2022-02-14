"МАУ" массово выводит за границу самолеты – что происходит

Куда отправляют самолеты "МАУ" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая украинская авиакомпания "МАУ" начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателей, которые обеспокоены новостями о скором вторжении России.

Об этом пишет специализированный сайт avianews.

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По данным издания, на текущий момент из Борисполя отправились сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика, на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании.

Отмечается, что самолеты принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

В пресс-службе "МАУ" подтвердили, что отправляют на хранению в Испанию пять самолетов Boeing, а в Сербию отправятся два борта на "плановое техобслуживание деталей".

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Аvianews пишут, что проблема с лизингодателями может коснуться 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний — "МАУ", SkyUp и Bees Airline.

Что происходит?

Лизингодатели стали переживать за свои самолеты после заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при полетах в воздушном пространстве Украины.

Все из-за панических новостей о якобы скором вторжении РФ в Украину, которые активно тиражируют западные СМИ.

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По словам члена Экономического клуба Олега Пендзина, с лизингом работают почти 9 из 10 авиакомпаний и поэтому они решили перестраховаться.

Первым с проблемами столкнулись пассажиры рейса Фуншал (Португалия) – Киев, авиакомпании SkyUp, которые приземлились в Кишиневе.

Лизингодатель внезапно запретил пролетать самолету над Украиной и людей отправили дальше на автобусах.

"Сегодня" также писали, что будет с авиасообщением в ближайшее время и рассказывали, как эту проблему предлагает решить Кабмин.