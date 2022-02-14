"МАУ" масово виводить за кордон літаки – що відбувається

Куди відправляють літаки "МАУ" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша українська авіакомпанія "МАУ" розпочала масове виведення літаків за кордон на вимогу лізингодавців, які стурбовані новинами про швидке вторгнення Росії.

Про це пише спеціалізований сайт avianews.

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За даними видання, на разі з Борисполя відправили відразу п'ять авіалайнерів авіаперевізника на зберігання в аеропорти Белграда в Сербії та Кастельйон в Іспанії.

Зазначається, що літаки належать компаніям SASOF III та AWAS 36820 TRUST.

У пресслужбі "МАУ" підтвердили, що відправляють на зберігання до Іспанії п'ять літаків Boeing, а до Сербії вирушать два борти на "планове техобслуговування деталей".

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Аvianews пишуть, що проблема з лізингодавцями може торкнутися 23 літаків у флоті трьох авіакомпаній – "МАУ", SkyUp та Bees Airline.

Що відбувається?

Лізингодавці стали переживати за свої літаки після заяви страхових компаній 12 лютого про те, що вони не будуть покривати ризики під час польотів у повітряному просторі України.

Все через панічні новини про нібито швидке вторгнення РФ в Україну, які активно тиражують західні ЗМІ.

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За словами члена Економічного клубу Олега Пендзіна, з лізингом працюють майже 9 з 10 авіакомпаній і тому вони вирішили перестрахуватися.

Першими із проблемами зіткнулися пасажири рейсу Фуншал (Португалія) – Київ, авіакомпанії SkyUp, які приземлилися у Кишиневі.

Лізингодавець раптово заборонив пролітати літаку над Україною і людей відправили далі автобусами.

"Сьогодні" також писали, що буде з авіасполученням найближчим часом і розповідали, як цю проблему пропонує вирішити Кабмін.