Лоукостер SkyUp внезапно закрыл рейс Запорожье – Львов и перенес старт полетов в Одессу

Пассажирам, которые покупали билеты не на сайте авиакомпании, придется обратиться к своим посредникам, чтобы вернуть деньги

SkyUp сократил маршрутную сеть в Украине / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который уже отказался от 33 международных маршрутов, также закрыл рейсы Запорожье – Львов и отсрочил запуск рейсов Запорожье – Одесса. Полеты по обоим направлениям должны были начаться 29 мая. От рейсов во Львов перевозчик отказался, полеты в Одессу перенесли на 2 июня.

Об этом сообщило профильное издание Avianews. Причину решения в авиакомпании не назвали. В целом внутренняя маршрутная сеть SkyUp летом 2021 года будет включать четыре направления: Киев – Одесса, Львов – Одесса, Запорожье – Одесса, Харьков – Одесса.

Тем, кто уже забронировал билеты на отмененные рейсы на сайте SkyUp, зачислят компенсацию на личный баланс пассажира. Эти средства можно использовать для покупки новых билетов или вывести на банковскую карту.

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Тем же, кто купил билет через агентство, необходимо обратиться по месту оформления бронирования для уточнения возможностей возврата средств.

Пассажирам отмененных рейсов Запорожье – Одесса и Одесса – Запорожье авиакомпания также позволит бесплатно перенести вылет на ближайшую дату, в которую выполняется рейс.

Напомним, в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.