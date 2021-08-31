Локдаун ударит по ценам. Что ждет арендаторов жилья в Украине

Цены на аренду жилья в Украине могут измениться из-за локдауна. Коллаж: "Сегодня"

В Украине до конца года значительного удорожания аренды недвижимости ждать не стоит. Цены могут вырасти еще максимум на 5-10%, да и то если рынок сохранит нынешнюю относительную стабильность.

Как рассказал президент АСНУ Юрий Пита, оказать сильное влияние на рынок аренды жилья способен новый жесткий локдаун. В случае его введения рынок аренды жилья молниеносно отреагирует обвалом.

"Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение двух-трех месяцев", – говорит эксперт.

Что сдерживает цены

Важным сдерживающим фактором для дальнейшего повышения цен на аренду жилья является грядущее возможное подорожание коммунальных услуг на 40-70%. Из-за этого владельцы жилья вынуждены будут идти на уступки своим арендаторам, которые в большинстве случаев не смогут позволить "потянуть" более высокую плату за жилье.

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