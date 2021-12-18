Конкурент АТБ заходит в Украину: почему в Lidl так дешево

В супермаркетах Lidl находится около двух тысяч уникальных продуктов / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая сеть супермаркетов Lidl собирается выйти на украинский рынок. Эти магазины представлены во многих европейских городах и пользуются огромной популярностью. В некоторых городах люди стоят в длинных очередях, чтобы попасть в торговые залы.

"Сегодня" разбирались, почему эти супермаркеты так популярны.

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В чем секрет Lidl?

Business Insider объясняет такую популярность тем, что Lidl удается предлагать более низкие цены, чем его конкуренты. Но каким образом немецкой сети удается снижать цены?

С одной стороны компания покупает товар большими партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не нужны посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но, в этих супермаркетах, порой, довольно ограниченный выбор товаров.

Например, в супермаркетах представлено только два вида горчицы – местного производителя и собственного бренда. Покупателям особо не из чего выбирать, но обеспечение такого ограниченного предложения дает сети больше возможностей для закупки у определенного производителя крупными партиями и по сниженой цене.

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Исследователь Planet Retail RNG Даг Конц, объяснил, что в среднем в супермаркетах Lidl находится около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество довольно маленькое. В других подобных – большн в 10-30 раз.

"Lidl уделяет основное внимание товарам повседневного спроса, которые покупатели покупают чаще всего. Ассортимент ограничен – в основном это товары, которые можно быстро продать, что также позволяет хорошо зарабатывать. Товары, которые можно продать быстрее, означают меньший запас на складах и, как следствие, меньше денег, потраченных на эти запасы", – говорит Пагли.

Интересно, что эти магазины гораздо меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно сказывается на ценах. Ведь компания экономит.

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На что еще не тратят деньги?

Экономят и на зарплатах сотрудников. Им платят хорошо, но персонала не много работает в супермаркетах. Там есть достаточно эффективные технологии и автоматизированные процессы, не требующие участия людей. А еще, за счет того, что людей немного, они могут работать в любой части магазина и должны перед началом работы пройти обучение, чтобы уверенно заниматься всеми процессами.

"В результате сотрудники могут работать более гибко и эффективно", – сказал Пагли.

Не тратят много сил и на размещение товаров. Их уже доставляют готовыми к размещению, сотрудникам надо лишь вынести в зал и разместить в нужном месте. Например, поставщики газировки, упаковали товар таким образом, чтобы с грузовика его можно было сразу транспортировать на полки магазина. А это уже позволяет эффективно использовать ресурсы сотрудников.

А еще Lidl особое внимание уделяет энергоэффективности. И по возможности использует зеленую энергию.

"Мы по-другому смотрим на переработку мусора. Мы также следим за тем, чтобы использованные товары не просто выбрасывались в отходы, но чтобы эти отходы эффективно перерабатывались без увеличения стоимости товаров", – сказал представитель Lidl.

Lidl составит конкуренцию АТБ?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что АТБ на сегодняшний день – серьезно представленная сеть супермаркетов в Украине, она есть в каждом крупном городе.

"Каждый новый ритейлер должен вложить довольно большие деньги для того, чтобы иметь такой уровень охвата территории. Если у вас есть два-три супермаркета в Киеве – о вас никто не будет знать. Я не думаю, что иностранный инвестор будет так сильно вкладываться в Украину в ближайшее время".

Поэтому, по мнению эксперта, из-за огромного количества конкурентов новые магазины могут даже раствориться на украинском рынке.

Раньше мы собрали для вас антирейтинг товаров из Lidl, а также написали, когда сеть может появиться в Украине.