Квартиры стали еще дороже. Как изменились цены на жилье в крупных городах Украины

Стоимость квадратных метров и не думает падать. Украинцы экономят как могут, выбирая в основном малогабаритные квартиры

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В Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%, а кое-где повышение достигало и 15-18%. До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

О том, как менялись цены, какое жилье пользуется спросом и чего ждать в будущем, сайту "Сегодня" подробно рассказали аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

Как изменились цены на квартиры с начала года

Киев – в топе малогабаритки

С начала года столичное жилье подорожало на 5-10%. Рост цен был ощутимее в новостройках, чем на вторичке – квартиры в современных домах стали дороже на 7-12%.

Наибольшим спросом пользовались небольшие квартиры – 35-50 км. м (70% всех сделок). Из них:

35% – жилье в домах советской и постсоветской застройки;

25% – в домах, построенных в 2000-2010 годах;

40% – в домах, построенных после 2010 года.

Что касается загородной недвижимости, то в уже построенных она подорожала на 5%, в строящихся – на 10%. А в сегменте частных усадеб и таунхаусов цены почти не изменились.

"Более 45% спроса в предместьях сосредоточено на небольших по площади квартирах (до 50 кв. м) в многоквартирных новостройках, расположенных на расстоянии до 20 км от Киева. Из них более 40% – это прямые инвестиции покупателей с целью сохранения средств", – рассказала Гайдамаха.

Летом цены на недвижимость в Киеве останутся относительно стабильными, считает специалистка. Возможно подорожание на 3-5% в сегменте новостроек, которые переходят на новый этап строительства.

Ровно – спрос на комфорт

С начала 2021-го недвижимость в Ровно в зависимости от сегмента подорожала в среднем на 7-10%. Жилье в новостройках, в отличие от Киева, здесь дорожало медленнее, чем на вторичном рынке – плюс 7%.

Высокий спрос – более 50% сделок – наблюдается на одно- и двухкомнатные квартиры. В то же время, более 30% покупателей уже интересуются квартирами комфорт- и бизнес-класса площадью 50-60 кв. м. Растет и спрос на жилье с первичного рынка – за счет упрощения условий кредитования и рассрочек.

"Одно- и двухкомнатные квартиры покупают как для проживания, так и для сдачи в аренду. Рост спроса на более качественные квартиры связан с тем, что клиенты стали более требовательными и готовы платить именно за "уровень жизни", – рассказала Ирина Радько, глава Ровенского отделения АСНУ.

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По прогнозам, стоимость жилья в Ровно будет увеличиваться. До конца года цены вырастут на 3-5% на вторичном рынке и на 7% – на первичном, считает эксперт.

"Подорожание жилья на первичном рынке в первую очередь связано с подорожанием строительных материалов, строительно-монтажных работ и энергоносителей. Расходы на строительство по итогам года могут превысить 15-20%", – сказала Радько.

Ивано-Франковск – город новостроек

С начала стоимость жилья в новостройках выросла в среднем на 10-15%. Причиной стало не только подорожание стройматериалов, но и нехватка рабочей силы в городе. Из-за этого застройщикам приходится тратить дополнительные средства на бонусы для сотрудников. Цены на вторичке выросли на 5-10% из-за дефицита популярного малогабаритного жилья.

При этом спрос на жилье в новостройках города в 1,5 раза превышает спрос на квартиры старого фонда. Причина проста – за последние три года количество новых домов увеличилось более, чем на 50%.

"Ивано-Франковск пестрит новостройками. Рост объемов строительства наглядно демонстрирует ситуацию со спросом на квартиры", – отметил вице-президент АСНУ Александр Лахтионов.

До конца года стоимость квартир поднимется еще минимум на 10% на первичном рынке и на 5% на вторичном. Спрос при этом повысится на 20-30%, по большей части, за счет инвестиций в жилье ради сохранения сбережений, считает эксперт.

Сумы – нехватка жилья

С начала года недвижимость в Сумах выросла в цене на 15-18%. Изначально цены стали повышать застройщики, что в итоге повлияло и на вторичный рынок.

Самые популярные в городе – однокомнатные квартиры. Их предпочитает более 40% покупателей. Но спрос на "двушки" и "трешки" площадью более 65 кв. м тоже растет.

"Большие квартиры покупают молодые семьи с детьми. Таких квартир в новостройках почти нет, поэтому покупатели ищут их именно на вторичном рынке. При этом стоимость трехкомнатной квартиры на "вторичке" почти тождественна цене однокомнатной в новостройке (17-20 тыс. долл.)", – отметил глава Сумского отделения АСНУ Александр Бортник.

В ближайшие месяцы, по прогнозам эксперта, подорожают именно такие квартиры на вторичке.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%. Аналитики уверены, что главная причина продолжающегося роста цен – инфляция, которая по итогам апреля составила 8,4%.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":