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Лизинг квартир под 5% и обновленная ипотека: в Украине вступил в силу закон о доступном жилье

27 мая, 11:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госкомпания "Укрфинжитло" больше не будет заниматься реализацией программы в одиночку. Благодаря этому появятся новые механизмы

В Украине 27 мая вступил в силу закон, который дает старт обновлению программы доступной ипотеки под 7% и запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых. Документ официально опубликован накануне, и в нем говорится, что закон начинает действовать на следующий день после публикации.

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Согласно закону, к компании "Укрфинжитло", которая сейчас занимается реализацией госпрограммы, присоединится Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). После этого появятся новые финансово-кредитные механизмы, что и позволит запустить финансовый лизинг жилья.

Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа предназначена для таких категорий:

  • военные;
  • учителя;
  • медики;
  • полицейские;
  • внутренне перемещенные лица;
  • социально незащищенные слои населения.

Главное в законе о доступном жилье

Главное в законе о доступном жилье

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Что касается программы ипотеки, то "Укрфинжитло" фактически выступает посредником между банком и гражданином. Компания рефинансирует банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях. Согласно новому закону, для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов планируют выпустить государственные облигации на 20 млрд грн.

Напомним, в марте украинцы начали получать квартиры в кредит под 7%. Подробнее о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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