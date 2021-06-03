Ипотека ни при чем. Почему в Украине стремительно растут цены на квартиры

Доступные кредиты на жилье могут сохранить спрос даже в гиблый летний сезон, но общую тенденцию на рынке недвижимости это не меняет

В Украине даже при отсутствии сверхнизких ставок по ипотеке и устойчивого роста экономики повышаются цены на недвижимость. Причина – инфляция, которая по итогам апреля составила 8,4%. Она привела к подорожанию и строительных материалов (особенно бетона и арматуры), и работ. Но инфляция не влияет на рынок недвижимости моментально, поэтому основной эффект еще впереди. К концу года рост цен на жилье может ускориться до 20%.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель Perfomance Management, бизнес-эксперт Сергей Сароян.

Сильнее всего, по его мнению, подорожают одно-двухкомнатные квартиры в новых домах и на качественной вторичке. А вот жилье в типовой советской застройке может даже подешеветь из-за отсутствия спроса.

"Летом продажи традиционно падают, но мы вполне можем увидеть сохранение спроса благодаря ипотечным программам. И не стоит забывать, что в отсутствии других реальных альтернатив недвижимость остается единственным понятным способом [долгосрочного] инвестирования для украинцев", – считает Сароян.

Он напомнил, что в Украине наблюдается довольно высокий интерес к ипотеке по 7%, но говорить о массовом спросе не приходится. Из-за все той же высокой инфляции Украина не может себе позволить сверхнизкую учетную ставку. Но если ипотека станет популярнее, рост цен на недвижимость тоже ускорится.

"Чтобы в стране возник по-настоящему сильный интерес к ипотеке, ставки должны быть существенно ниже. Конечно, мечтать о 2,5% годовых, как в США, не приходится из-за сильной разницы в процентных ставках: в ФРС ее держат на около нулевом уровне, тогда как НБУ увеличил ее до 7,5%. Именно от этой величины зависит стоимость банковских продуктов, по ней финансовые организации привлекают заемные средства от регулятора", – объяснил Сароян.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%.

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А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":