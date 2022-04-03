Курс валют в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank: где выгоднее всего обменять доллар и евро

Банки обновили курс валют / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс валют. Стоимость доллара обычно меняется буквально в пределах 1-3 копейки, с евро же ситуация другая.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 3 апреля) таков:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро:

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ПриватБанк – 32,24/32,78 грн;

Ощадбанк – 32,32/32,81 грн;

Monobank – 32,33/33,18 грн.

Курс доллара в обменниках Украины

В Киеве 3 апреля средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина, – 31,70 грн, продажи – 32,05 грн, во Львове – 31,65/31,74 грн соответственно, в Харькове – 31,65/32,05 грн, в Одессе – 31,80/32,60 грн.

Инфляция близко?

На наличном валютном рынке евро и доллар США возобновили рост по отношению к гривне. Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, это связано с усилением спроса со стороны населения (конвертация сбережений) и ограниченным поступлением иностранных валют. Этот процесс усиливается "скрытой" эмиссией гривни, что приведет к ускорению инфляции осенью этого года.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году опускался до отметки в 34,5% от номинальной стоимости в наиболее критический момент боевых действий. На данный момент этот показатель поднялся к уровню в 62,0%. Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2033 году достиг отметки в 43,0%. Кабмин заявил, что по-прежнему намерен погашать и обслуживать эти бумаги, чтобы сохранить право доступа к международному долговому рынку.

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Заметим, что во вторник, 29 марта, на аукционе Минфина Украины по размещению военных ОВГЗ в госбюджет удалось привлечь 3,33 млрд грн. Всего с начала текущего месяца в казну поступило почти 30,00 млрд грн от размещений "военных" облигаций. Рынок ОВГЗ, по словам Гойлова, "оживает", что является положительным сигналом.

Напомним, что правительство в Украине приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличено максимальную сумму кредита – до 60 млн грн.

Также мы рассказывали, почему украинцы массово жалуются на украинские банки.