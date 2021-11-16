Курс снова развернулся. Что будет с долларом 16 ноября

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 16 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,34 грн;

1 евро – 30,15 грн;

1 злотый – 6,5 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

Курс доллара вырос на 22 копейки, а евро – на 25. Злотый подорожал на 6 копеек, а рубль – на 2.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

15 ноября доллар подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,33/26,35 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 11 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,12/30,14 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.