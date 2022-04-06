Курс евро рухнул еще сильнее – что происходит со злотым в Украине

Курс евро продолжает падать / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на среду, 6 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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По сравнению с предыдущим банковским днем 5 апреля, и евро и злотый упали относительно украинской гривни.

Курс единой европейской валюты составил 32,08 грн, что на целых 10 копеек меньше, чем накануне (32,18 грн). Злотый потерял в цене всего одну копейку, его курс составил 6,93 грн.

Напомним, что официальный курс доллара остается замороженным Нацбанком с момента начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля и составляет 29,25 грн/долл.

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Курс доллара в обменниках

Несмотря на это, обменные пункты, особенно на черном рынке, пользуются большой популярностью. Курс в обменниках колеблется от 31,2 грн/долл. до 37 грн.

А вот в банках курс доллара более стабильный и не так сильно отличается от установленного НБУ. Самый низкий курс в Укрсиббанке – 29,54 грн/долл, а самый высокий предлагает АЛЬЯНС БАНК, там доллар продают ровно по 33 грн. Детальнее о ситуации в обменниках и банках, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что будет с наличным курсом доллара в ближайшее время и рассказывали, как российскую экономику уничтожает искуственный курс рубля.