Курс доллара вошел в узкий коридор: чего ждать

На валютном рынке уравновесились факторы поддержки и давления на гривню. Аналитик объяснил, что сейчас влияет на курс

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Доллар 16 июля после снизился в цене на межбанке и торгуется в районе 27,23 грн. Торговая активность предыдущего дня была низкой, многие игроки были вне рынка. Сегодня рынок тоже будет узким, поэтому даже небольшой объем покупок или продаж может изменить ход торгов и вернуть курс к 27,3 грн/долл. В целом в ближайшее время ожидается движение рынка в диапазоне 27,2-27,35 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Аграрии немного снизили свое предложение валюты на рынке, но покупатели слабые. Вероятно, накануне нерезиденты не покупали валюту, хотя продолжают выходить активно из гривневых ОВГЗ. За последние пять дней они уменьшили портфель на 1,6 млрд гривен, до 107,4 млрд гривен", – объяснил Шевчишин.

В целом новостной фон для рынка относительно нейтральный, считает аналитик. Исключением выступает принятие Верховной Радой Бюджетной декларации, в которой утвержден прогноз Минфина по курсу гривни на 2021 год – 28 грн/долл., на 2022 год – 28,6 грн/долл. Также хорошей новостью стало сообщение о том, что Евросоюз включил Украину в список стран, для граждан которых рекомендовано снять ограничения на поездки.

Негативом остаются риски новых эпидемиологических ограничений из-за низкого уровня вакцинаций и появления в стране штамма "Дельта".

Напомним, в целом эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.