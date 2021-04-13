Курс доллара в Украине подскочил до максимума за 1,5 месяца

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 14 апреля:

13.04 14.04 Изменение 1 доллар США 27,93 грн 28,02 грн + 0,09 1 евро 33,28 грн 33,32 грн + 0,04

По сравнению со значениями 13 апреля доллар подорожал на девять копеек и поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Этой черты "зеленый" не достигал уже почти 1,5 месяца – со 2 марта. За неделю с 7 по 14 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек. Эксперты ранее предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

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Курс евро вырос еще на четыре копейки после заметного повышения сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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