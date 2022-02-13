Курс доллара: ситуация нестабильна, равновесие шаткое

Все возвращается на круги своя: курс доллара заметно снизился и стабилизировался. Как и разъясняли финансовые аналитики, причины его резкого роста в конце января – не экономические, а политические. Как только рынок пресытился новостями вокруг отношений между Украиной и РФ, доллар тут же подешевел.

Но ситуация по-прежнему нестабильна. Чего ждать от курса в середине февраля, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Неделя прошла под знаком заметного удешевления доллара: если в минувшее воскресенье наличку можно было купить по 28,24 грн/доллар, сдать по 28, то в четверг средняя цена продажи была 28,02, покупки – 27,80. Но в пятницу тренд сменился на восходящий: продажа 28,14, покупка 27,91 грн/доллар. В субботу, несмотря на выходной, рост курса продолжился: до 27,21 в продаже и 27,94 в покупке.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), сперва сузился с 25 коп. до 22-23 коп., но в субботу снова расширился до 27 коп.

На наличном рынке сложилась необычная ситуация: некоторые ПОВ (пункты обмена валют) покупают валюту дороже, чем другие ПОВ ее продают. Так, по данным портала finance.ua, максимальный курс, по которому можно сдать наличный доллар – 28,35 грн (на 25 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому предлагают купить наличный доллар – 28,10 грн (на 3 коп. дешевле, чем неделю назад).

То есть, кто-то из банкиров явно работает на скупку в расчете на дальнейшее подорожание валюты. Но заработать рядовому украинцу, купив валюту дешевле, и тут же сдав дороже, вряд ли удастся: заявленный низкий курс продажи виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет.

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Александр Охрименко уточнил, что по аномально низкому курсу в таких "точках" возможно купить только крупные суммы – порядка 50 тыс. долларов. Для "мелких" клиентов реальный курс продажи начинается с 28,50 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28,15.

Нацбанк продолжил укреплять гривню: в понедельник официальный курс был 28,15 грн/доллар, в пятницу уже 27,88 (на 27 коп., или на 1% за неделю). На понедельник, 14 февраля, регулятор ослабил гривню на 15 коп., установив курс 28,03 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты, как и прежде, говорят, что причины стремительного удешевления доллара, как и его недавнего удорожания – политические, а не экономические.

По словам Максима Орыщака, новостной фон вокруг отношений Украины и России стал значительно спокойнее.

Но ситуация окончательно не закрыта, и, если состоится эскалация конфликта, реакция участников валютного рынка окажется прежней – доллары и евро будут активно покупать.

"Ожидания роста инфляции в стране сохраняются и это причина для продаж гривни, но мы видим действия НБУ по повышению учетной ставки, что сдерживает спекулятивные настроения, – анализирует Максим Орыщак. – В январе финансовый регулятор страны пошел на повышение процентной ставки до 10%, и весной может быть еще одно повышение. Значит, несмотря на инфляционные риски, гривня в целом сохранит стабильность по отношению к доллару и евро".

Другие эксперты охарактеризовали нынешнее состояние на валютном рынке как неустойчивое равновесие.

Андрей Шевчишин констатировал, что курс гривни стабилизировался вблизи психологической отметки 28 грн/доллар.

"Нахождение доллара ниже 28 гривен накануне активизировало покупателей – нерезидентов и импортеров, но у последних не было достаточно сил для расширения роста, – анализирует Андрей Шевчишин. – Сильные курсовые колебания угнетают рынок, а текущий уровень 28 гривен за доллар может быть приемлемым и для импортеров, и для экспортеров. Тем не менее, рынок пока находится в шатком балансе, поскольку активизация нерезидентов или импортеров газа может усилить позиции покупателей".

Олег Пендзин оптимистичен по поводу того, чего ожидать от курса в феврале.

"Те, кто хотел выйти из украинских ценных бумаг, уже это сделали, поэтому не стоит ожидать заметного оттока нерезидентов, а это укрепляет гривню, – говорит Олег Пендзин. – Надо понимать: государство Украина будет существовать при самом негативном развитии событий. И ее национальная валюта тоже. Но продолжающийся психоз больно бьет по экономике Украины. Положительная сторона этой истерии – макрофинансовая помощь и дешевые займы, которые Украина не получила бы при более спокойном развитии событий".

Чего ожидать на неделе

Прогнозы экспертов совпали: они пока не ожидают ни заметной девальвации, ни ревальвации гривни.

"С 14 по 20 февраля средний курс продажи доллара в Украине будет колебаться в рамках 27,85-28,20 гривен. Оценки оптимистичные, так как рынок спекулянтов перегрет новостями и реакции на привычные раздражители уже нет", – анализирует Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин говорит, что на фоне действующих тенденций гривня может колебаться в более узком диапазоне 27,95-28,1 грн за доллар.

"Следующая неделя ожидается сложной ввиду роста геополитической напряженности и оттока капитала нерезидентов из-за ожиданий жесткой политики ФРС США. В свою очередь, НБУ будет пытаться сглаживать колебания", – уверен Андрей Шевчишин.

По словам Александра Охрименко, Нацбанк дал понять, что точка стабилизации курса теперь 28 грн/доллар. Но это не значит, что курс не опустится ниже.

"Как только курс пойдет вниз, регулятор будет выкупать излишки валюты на межбанке и наоборот, продавать, если курс пойдет заметно вверх. Это будет влиять и на курс на наличном рынке со спрэдом в 15-20 коп.", – уточнил Александр Охрименко.

Олег Пендзин спрогнозировал, что наличная гривня будет колебаться в коридоре 28-28,5 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что сейчас неудачное время для покупки валюты.

"Заработать вряд ли удастся, а вот потерять в гривнях весьма вероятно", – оценивает Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин все же советует использовать откаты курса для покупок валюты с целью длительного инвестирования – год и более.

Максим Орыщак объяснил, как поступать тем, кто все же хочет заработать на валютных спекуляциях.