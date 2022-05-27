Курс доллара не перестает расти: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Сколько стоит доллар 27 мая в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 36,6 грн/долл, что несколько выше, чем накануне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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Что касается среднего курса покупки, то он 27 мая составил 35,5 грн за доллар.

Ситуация в отдельных банках выглядит так:

ПриватБанк – 36 грн/36,45 грн;

Ощадбанк – 35,7 грн/36,5 грн;

Укрэксимбанк – 35,5 грн/36,45 грн;

Райффайзен Банк – 36 грн/36,7 грн;

ПУМБ – 35 грн/36,5 грн.

Курс доллара в банках сравнялся с евро

В банковских обменниках средний курс доллара сравнялся с курсом евро.

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Согласно им, в понедельник, 23 мая, средний курс продажи наличного доллара и евро в банках составляет 34 грн, а вот курс покупки отличается. Для доллара он составляет 32,15 грн, а для европейской валюты – 33,75 грн.

Ситуация в банках с долларом такова:

ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;

Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;

Укрэксимбанк – 32,0/34,0 грн;

Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;

ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

"Сегодня" раньше писали, что сейчас делать с валютой украинцам, и рассказывали, почему доллар на черном рынке вызвал бунт.