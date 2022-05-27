Курс долара не припиняє зростати: скільки коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Скільки коштує долар 27 травня у банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 36,6 грн/дол., що дещо вище, ніж напередодні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Що стосується середнього курсу покупки, то він 27 травня становив 35,5 грн за долар.

Ситуація в окремих банках має такий вигляд:

ПриватБанк – 36 грн/36,45 грн;

Ощадбанк – 35,7 грн/36,5 грн;

Укрексімбанк – 35,5 грн/36,45 грн;

Райффайзен Банк – 36 грн/36,7 грн;

ПУМБ – 35 грн/36,5 грн.

Курс долара у банках зрівнявся з євро

У банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро.

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Згідно з ними, у понеділок, 23 травня, середній курс продажу готівкового долара та євро у банках становить 34 грн, а от курс купівлі відрізняється. Для долара він становить 32,15 грн, а для європейської валюти – 33,75 грн.

Ситуація у банках з доларом така:

ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;

Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;

Укрексімбанк – 32,0/34,0 грн;

Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;

ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що зараз робити з валютою українцям, і розповідали, чому долар на чорному ринку спричинив бунт.