Курс доллара бьет антирекорды: что происходит с валютой на черном рынке

Сколько стоит доллар 21 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара 21 июня продолжил свое падение. Валюта за день подешевела в продаже почти на 30 коп, но стоимость покупки выросла по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные на утро вторника, 21 июня, показывают, что курс продажи доллара составляет 35,34 грн (20 июня — 35,6 грн), а покупки — 35,2 грн (накануне — 34,4 грн).

Динамика курса доллара 21 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,25 грн/долл, а самый высокий – 35,7 грн/долл.

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Что будет с долларом в ближайшее время

Как рассказал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, на этой неделе, с 20 по 26 июня, гривня будет вести себя стабильно по отношению к доллару США и евро.

Средний курс продаж до конца месяца сохранится в рамках 35,5-36,5 грн за доллар и 37,5-37,8 грн за евро.

Раньше мы писали, где украинцам выгоднее всего покупать доллары, а также — какие доллары отказываются принимать обменники.