Курс долара бʼє антирекорди: що відбувається з валютою на чорному ринку

Скільки коштує долар 21 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара 21 червня продовжив своє падіння. Валюта за день подешевшала у продажі майже на 30 коп, натомість вартість купівлі зросла порівняно з попереднім днем.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Так, оновлені дані станом на ранок вівторка, 21 червня, показують, що курс продажу долара становить 35,34 грн (20 червня – 35,6 грн), а купівлі – 35,2 грн (напередодні – 34,4 грн).

Динаміка курсу долара 21 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,25 грн/дол., а найвищий – 35,7 грн/дол.

Реклама

Що буде з доларом найближчим часом

Як розповів раніше "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, цього тижня, з 20 по 26 червня, гривня поводитиметься стабільно щодо долара США та євро.

Середній курс продажу до кінця місяця збережеться в рамках 35,5-36,5 грн за долар та 37,5-37,8 грн за євро.

Раніше ми писали, де українцям найвигідніше купувати долари, а також, які долари відмовляються приймати обмінники.