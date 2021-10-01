Укрзализныця запускает новую онлайн-услугу для пассажиров

Укрзализныця запускает чат-боты в Viber и Telegram / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрзализныця запускает чат-бот в мессенджерах, через который можно будет покупать билеты на все поезда дальнего следования, а также скоростные и региональные маршруты.

Про это Укрзализныця сообщила в социальных сетях.

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Официальные чат-боты УЗ доступны с 1 октября в Viber и Telegram и имеют следующие функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

отображения расписания движения;

информация о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Также можно будет оценить качество поездки, чистоту вагона и поведение проводника. Свой отзыв можно будет оставить в специальной форме.

Восстановление сообщения с Польшей

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С 10 октября путями Укрзализныци можно будет добраться сразу в Польшу. Это сообщение было прекращено 15 марта 2020 года, из-за введения карантина.

Вероятно, будет восстановлено курсирование поездов по следующим направлениям: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Возобновить сообщение хотели еще в июне 2021 года, однако переносили дату несколько раз.