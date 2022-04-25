"Крым надо продавать дорого": что происходит с ценами на полуострове

В основном растет стоимость продуктов, проживания в отелях и бытовой техники / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока на территории Украины идет война, в Крыму растут цены буквально на все. Основное внимание пока тамошняя самопровозглашенная власть уделяет вопросу стоимости хлеба.

"Сегодня" расскажет вам, как живут крымчане под оккупацией РФ в то время, когда в Украине идет война.

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Сначала вспомним о насущном – ценах на продукты. Во время очередного заседания президента РФ Владимира Путина с правительством по экономическим вопросам было объявлено плачевную статистику — по данным Крымстата, годовая инфляция по состоянию на 8 апреля достигла 17,5%. Больше всего выросли цены на следующие продукты:

лук (почти на 60%);

морковь (46%);

капуста (41,7%);

бананы (39,4%);

груша (18,6%).

Цены на хлеб тоже готовятся стремительно взлететь вверх, но препятствием на этом пути стали меры со стороны властей, значительно увеличивших объем субсидии на компенсацию части расходов на реализацию производимых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – до 47,2 млн рублей, а также объем поддержки и производителей зерновых культур до 55,7 млн рублей.

Выросли цены также на сахар, сгущенку, рис и кофе. Бытовая техника за апрель также существенно подорожала:

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электрический чайник – на 37,6%;

микроволновая печь – 35,4%;

стиральная машина-автомат – 33,9%;

пылесос – 32,1%;

садовая лопата – 30,6%;

блендер – 30,2%;

стиральный порошок – 27,5%.

Не обошел рост цен и услуги ксерокопии, стоимость которых выросла на 73,7%. Это может быть связано с ростом стоимости офисной бумаги, причем существенным. Как сообщал ранее бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский, цена одного листа бумаги А4 в РФ превысила стоимость одной акции российского Сбербанка на Лондонской бирже.

Вот такое оно "экономическое чудо" России.

"Крым не для бедных": что происходит со стоимостью гостиниц

Крым нужно продавать дорого – такое мнение озвучила руководитель представительства гостинично-туристической Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская. "Дорого", как понимает каждый из нас, это значит и качественно. Однако сейчас, по словам туристов, стоимость услуг туристической сферы в Крыму не соответствует качеству.

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Министерство курортов и туризма Республики пытается убедить гостиничный бизнес не повышать цены на жилье. Однако отельеры не согласны с этим и фактически манипулируют стоимостью: когда началась отмена бронирований — цены снижали, когда появился спрос – они выросли.

"Крым всегда был дорогим местом отдыха. Если мы дорого продавали его всегда, то почему нам и не продолжать. Наша позиция отличается от позиции министерства курортов и туризма", – заявила Марнопольская.

Наряду с этим курортный бизнес теряет доходы. А все из-за запрета с 24 февраля из-за войны в Украине авиасообщения с оккупированным Симферополем и опасений туристов из-за "террористической опасности". Как следствие — Крым впервые не вошел в топ-5 самых востребованных внутренних курортов на майские праздники.

В Крыму принудительно забирают жилье

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Напомним, что в Крыму началась массовая продажа недвижимости, принадлежащей коллаборантам и российским колонизаторам.