Кризис затянется? Когда придет конец дефициту бензина в Украине

Бензиновый кризис в Украине надолго? / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война с Россией спровоцировала в Украине дефицит бензина. Вся нынешняя сложность в поставках топлива заключается в смене логистики.

Об этом "Сегодня" рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

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Что происходит с топливом сейчас

Раньше украинские трейдеры закупали топливо в Беларуси, Европе и получали морем, то теперь из этих трех маршрутов остался только один – европейский. Плюс ко всему, после ракетных обстрелов врагу удалось уничтожить Кременчугский НПЗ и два десятка нефтебаз на территории Украины. Это привело к резкому уменьшению складских запасов горючего.

Украинские компании уже законтрактовали достаточное количество бензина и дизельного топлива, но теперь большая проблема доставить его в Украину. Дело в том, что многие украинские вагоны и автоцистерны попросту не соответствуют европейским требования по перевозке опасных грузов, а того парка, что есть, пока не хватает.

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Как будет развиваться ситуация в дальнейшем

В правительстве говорят, что смогут справиться с дефицитом топлива чуть ли не до конца недели. Но эксперты более пессимистичны.

"Ожидаем нормализации ситуации на заправках до конца месяца. Цены будут зависеть от мировых, но мы не ожидаем серьезных колебаний более 10%. Поэтому к концу мая топливо на заправках будет продаваться по 40-42 грн за литр, с возможными колебаниями на 10% как в большую, так и меньшую сторону. Все будет зависеть от колебаний цен на мировых энергетических биржах", – рассказал Сергей Куюн.

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В Украине нашли способ, как избежать дефицита горючего

В Министерстве энергетики уверены, что с помощью диверсификации источников снабжение топлива и логистики удастся помочь стране в условиях войны избежать дефицита бензина и восстановить баланс на рынке.

Министерство уже ведет переговоры с европейскими партнерами с этой целью.

"Ведутся переговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с другими дружественными с Украиной странами мира для обеспечения диверсификации как источников поставки топлива, так и его логистики для скорейшего восстановления баланса топлива на рынке страны", – говорится в сообщении на сайте Урядового портала.

Ранее мы рассказывали, в чем польза для украинцев от бензинового кризиса, и писали об ограничениях на украинских АЗС на продажу бензина во время топливного кризиса.