Кредитные каникулы в Украине во время войны – кому банк может пойти навстречу

Банки Украины ввели кредитные каникулы на время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.

Редакция "Сегодня" разбиралась, какие из крупнейших банков в Украине предлагают такие услуги и что они предполагают.

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В начале марта Национальный банк разрешил отсрочку оплаты по кредитам. Во время войны и в течение 30 дней после ее завершения неуплата не считается просрочкой. Однако каждый банк принимает решение самостоятельно и договариваться о кредитных каникулах нужно в каждом учреждении отдельно. Некоторые банки ввели услуги автоматически.

В то же время заемщиков призывали осуществлять необходимые платежи, если есть возможность и деньги. Клиентам напомнили, что кредитные каникулы не означают отмену кредита, а только отсрочку его уплаты.

ПриватБанк

В ПриватБанке ввели каникулы для владельцев кредиток и отменили обязательный минимальный платеж с 1 марта. За февраль проценты еще спишут, а нововведение будет действовать до 1 июня. За этот период будут действовать и кредитные каникулы для ОСМД за "Теплые кредиты" и "Энергодом". Воспользоваться услугой смогут объединения совладельцев многоквартирных домов и кооперативов, которые не имели просрочки или его срок до 90 суток.

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Кроме этого, в банке на полгода (180 дней) продлили действие кредитных карт, у которых истек срок. Впрочем, заказать или перевыпустить карту на Digital можно с помощью Приват24.

Укргазбанк

В этом банке кредитные каникулы для украинцев были введены 27 февраля. Следовательно, за кредиты на автомобили, ипотеку или другие услуги в течение 3 месяцев не будут начислять проценты и отменили минимальный платеж. Все платежи по телу кредита перенесли на конец действия договора на ближайшие 3 месяца. Не будут начислять штрафы или пени и за несвоевременное выполнение условий договора.

Ощадбанк

С 1 марта по 31 мая кредитные каникулы для физических лиц будут действовать по всем продуктам в Ощадбанке. Платежи по кредитам и штрафные санкции в этот период также отменили. Процентные ставки, комиссию за обслуживание и плату за пользование средствами в случае овердрафта установили в размере 0,001% годовых. Кредитные каникулы были введены автоматически для всех клиентов.

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Райффайзен Банк

В Райффайзен Банке разрешили пользоваться еще полгода (180 суток) картами, срок действия которых должен был истечь 28 февраля. Автоматически для всех частных предпринимателей и корпоративных клиентов ввели кредитные каникулы до 31 марта. В банке отменили комиссии за обслуживание карт и счетов, а также эквайринговую комиссию до конца месяца. Пользователей призвали рассчитываться за товары и услуги онлайн.

УкрСиббанк

В этом банке до 30 апреля отменили начисление штрафов и пени за неуплату кредитов для малого и среднего бизнеса. За февраль также не назначали комиссию по обслуживанию физлиц и отсрочили оплату ежегодной комиссии по обслуживанию. Для кредитов, линий и агрокредитов отсрочили срок погашения долга до 3 месяцев, для других пролонгаций следует обращаться непосредственно в банк. Отменили и повышенные проценты за просрочку по кредиту.

Укрэксимбанк

Кредитные каникулы в Укрэксимбанке продлятся до 30 июня или до 30 дня после завершения войны. В этот период продолжили действие просроченных карточек, отменили начисление пени за невыполнение кредитных обязательств. Представителям бизнеса разрешили направлять кредитные деньги на нужды Вооруженных сил Украины или других государственных учреждений.

Штрафы за задолженности и автоматическую пролонгацию карт отменили и в Креди Агриколь Банке и ПУМБе. В monobank отменили обязательный платеж за месяц и продлили на такой же срок льготный период.

Нововведения от Нацбанка

Кроме кредитных каникул, НБУ ежедневно вводит новые правила для банков и их клиентов, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Украине. В частности, с началом войны действовали жесткие ограничения на валютном рынке, а с 8 марта их несколько ослабили. Украинцам разрешили снимать наличные в населенных пунктах, где была угроза оккупации.

Банки также могут открывать счета для военных, выдавать металлы со счетов клиентов и расширили возможности перевода денег на благотворительность, в том числе и в валюте. А вот с российскими и белорусскими банками и резидентами запретили проводить какие-либо операции, кроме соцвыплат.

Украинцам рекомендовали не снимать гривню наличными, если они планируют уехать за границу. Лучший вариант – расчет банковской картой.

Ранее мы рассказывали, что гражданам Украины, пострадавшим от войны, планируют выплатить по 6,5 тыс. гривен.