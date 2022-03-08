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Как украинцам получить 6,5 тыс. грн помощи — инструкция

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 09:47
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Для того чтобы получить деньги, нужно иметь приложение "Дія"
Украинцы, пострадавшие во время войны, смогут получить помощь от государства
Украинцы, пострадавшие во время войны, смогут получить помощь от государства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые проживают в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, смогут получить 6,5 тыс. грн помощи от государства. Деньги выдают по аналогии с "єПідтримкою".

Об этом информируют в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

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Подать заявку можно уже с сегодняшнего дня, 8 марта. Независимо от уровня вашей вакцинации, услуга доступна для украинцев:

  • Черниговской области;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Житомирской;
  • Одесской;
  • Волынской;
  • Киевская область и столицы Украины.

Получить 6,5 тыс. грн "єПідтримки" могут наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп.

Как получить помощь?

  1. Зайдите в "Дію" нажмите "Послуги" — "єПідтримка".
  2. Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке.
  3. Нажмите кнопку "Отримати допомогу".
  4. Ожидайте зачисление средств в течение суток.

Подавайте заявку даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить помощь можно на любые товары или услуги.

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Какие банки принимают участие в программе?

В программе принимают участие все банки, подключенные к "єПідтримки":

  • Monobank.
  • Альфа-банк.
  • ПриватБанк.
  • А-Банк.
  • Ощадбанк.
  • Укргазбанк.
  • Raiffeisen Bank.
  • Банк Восток.
  • IdeaBank.
  • izibank.
  • ПУМБ.

Новая услуга от "Дії"

В мобильном приложении государственных услуг "Дія" запустили новую функцию, которая позволяет украинцам смотреть телетрансляцию в самой программе.

Функция называется "Дія TV" и сейчас там транслируется телемарафон украинских каналов, которые объединились, чтобы информировать украинцев о войне с РФ.

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В дальнейшем в приложении должен появиться детский контент, чтобы немного отвлечь от событий детей.

Раньше мы рассказывали, где украинцам можно снять деньги во время войны без посещения отделения банков или банкоматов.

Также мы писали, что "тысячею Зеленского" можно оплатить коммунальные услуги.

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