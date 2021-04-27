Крали элитные авто ради выкупа и перепродажи. В Украине разоблачили крупную группировку

Преступники орудовали сразу в нескольких областях Украины, а прикрытие им обеспечивали криминальные авторитеты

Полиция разоблачила преступную группировку, участники которой крали элитные автомобили в нескольких областях Украины. Похищенные авто прятали в гаражных кооперативах, а потом или перепродавали в качестве двойников, или возвращали владельцам за выкуп. Правоохранители подозревают, что прикрытие автоворам обеспечивали два криминальных авторитета, говорится в сюжете "Сегодня".

"Задокументирована причастность данной группы к угонам 8 автомобилей, все автомобили изъяты. Все фигуранты задержаны, сейчас проходят судебные заседания по избранию меры пресечения. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

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Полиция в рамках расследования провела более 50 обысков в Киеве, Харькове, Полтавской и Черкасской областях. Во время обысков обнаружили и изъяли оборудование для кражи машин, поддельные автомобильные номерные знаки и оружие.

Кроме того, участники группировки проявляли агрессию в отношение оперативников. В частности, они пытались запугивать полицейских, поджигали и повреждали служебные автомобили.

Напомним, в 2020 году в Украине ужесточили наказание за кражу и угон авто. Санкции теперь предусматривают ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Наказание в виде штрафа при этом отменяется.

Кроме того, эксперты и жертвы грабителей ранее рассказали сайту "Сегодня", как защитить авто от угона.