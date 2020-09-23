В Украине ужесточили наказание за кражу авто

Штрафы отменяются, а преступникам будет грозить до 12 лет тюрьмы

За кражу и угон автомобилей в Украине будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Наказание в виде штрафа при этом отменяется. Такие санкции предусматривают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые подписал президент Владимир Зеленский.

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За незаконное завладение автомобилем организованной группой или с применением насилия преступникам будет грозить от восьми до 12 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

За перебивание номеров кузовов и моторов предусмотрено до пяти лет тюрьмы.

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Уголовная ответственность за организацию работы мест, где хранят ворованные авто, разукомплектовывают или переоборудуют их (т.н. "черные СТО") – до пяти лет. А если этим занимается организованная группа – до семи.

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Тяжесть преступления теперь будут устанавливать исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений.

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В целом закон вносит изменения в такие статьи:

ст. 289 УК – "Незаконное завладение транспортным средством";

ст. 290 УК – "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства";

ст. 250 УПК – "Проведение негласных следственных (розыскных) действий до вынесения постановления следственного судьи".

Закон, который Верховная Рада приняла 3 сентября, вступит в силу со следующего после его публикации дня. Пока что документ официально не опубликован.

А о том, как защитить автомобиль от угона, новостям "Сегодня" рассказали эксперты и жертвы грабителей:

Напомним, также стало известно, что за лихачество на дороге могут арестовать авто. Конфискация грозит тем водителям, которые вовремя не заплатят штраф.

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