Угонщиков не пугают новые наказания: как защитить свое авто

За восемь месяцев этого года в Украине украли 3 152 автомобиля. Официальная сумма убытков – 48,5 млн гривен. При этом уже ужесточили наказания за угон авто – откупиться штрафом больше не получится, только тюрьма. Правда, как выяснили журналисты "Сегодня", автоворов такие наказания не очень-то и пугают. Поэтому украинцам советуют самостоятельно заботиться о безопасности своих авто.

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Как не дать украсть машину:

не жалейте денег на страховку при покупке – в случае кражи могут вернуть почти полную стоимость авто;

используйте специальную электронику, например, имобилайзеры. Это устройства, которые блокируют возможность завести машину после трех попыток ввести неверный персональный код. Второй пример – геометка. Автомобиль не заведется, если она находится дальше чем в 1-1,5 м;

используйте механические средства защиты – блокировщик руля или трансмиссии;

найдите надежную парковку;

не бойтесь ярко украшать автомобиль – это не на руку ворам;

установите GPS-трекер. Он поможет в случае, если машину все-таки угонят.

Киевлянин Игорь недавно стал жертвой угонщиков. Его Mazda украли прямо из-под подъезда, где ее оставили буквально на пять минут. Как говорит водитель, просто не сработала сигнализация. В полиции сначала даже не хотели приезжать на вызов и советовали проверить, не увезли ли машину на эвакуаторе. А через некоторое время Игорю пришел штраф за превышение скорости на Одесской трассе.

Бывший заключенный Владимир 14 лет провел за решеткой. Сейчас он расстался с криминальным миром, и рассказывает о методах угона авто. Признает, что за последние годы они изменились – благодаря диджитализации. Украсть машину Игоря, по его словам, могли с помощью кодбагера – устройства, предназначенного для тестирования системы защиты. Такое легко можно купить в интернете.

"Хозяин открывает машину, а тем временем работает грабер и считывает код. Когда хозяин уходит, машину просто вскрывают. На разборку могут взять", – рассказывает Владимир.

Из-за того, что краденные машины нужно где-то прятать и сбывать, в этой криминальной сфере работают только настоящие банды. Как рассказывает один из основателей украинского УБОПа Валерий Кур, иерархия таких банд – давно не секрет для правоохранителей. Но, по его словам, существует коррупция и укрывательство "на очень высоком уровне". Иначе угонщики бы не могли обходить полицейские посты и камеры, приводить в порядок документы и продавать автомобили.

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Правда, иногда машины крадут просто чтобы получить выкуп у владельца. И сейчас, в эпоху соцсетей бандиты частенько играют роль благородных активистов – мол, нашли машину и готовы помочь за вознаграждение. Еще одна схема – кража машин со спецплощадок с помощью поддельных документов и подкупленных чиновников и черных нотариусов.

В полиции уверены: новые наказания повлияют на уровень преступности. Ведь 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества – довольно серьезная угроза. Но Владимир уверяет: напугать таким можно разве что исполнителей, самых низких в иерархии.

Напомним, ранее у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

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