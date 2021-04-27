Как не попасть впросак при покупке подержанного авто: ТОП-5 мошеннических схем

Покупка новой машины для многих украинцев остается недостижимой мечтой, поэтому выходом из ситуации может стать покупка авто с пробегом – "украинца", "американца" или "евробляхи". Как найти ухоженный и хорошо обслуженный подержанный автомобиль, и вместе с тем не попасть впроска после покупки?

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Компания carVertical исследовала записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных авто двух десятков европейских стран, касающиеся более миллиона машин, и выяснила, что одна из главных проблем рынка "евроблях" – покупатели не могут быстро выявить мошеннические схемы с подержанными авто. Старые автомобили могут прекрасно выглядеть внешне, однако детальная проверка выявляет множество скрытых дефектов, которые неожиданно, но неизбежно приведут к дорогому ремонту. Самыми распространенными являются пять видов мошенничества при продаже подержанного авто.

Автомобиль был поврежден в ДТП

Почти треть (31%) всех автомобилей, проверенных через платформу carVertical, получали повреждения в авариях. Поэтому при выборе автомобиля рекомендуется проверить зазоры между элементами кузова. Если они очень различаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт. Недобросовестные продавцы и мошенники пытаются скрыть такие дефекты, поэтому покупателю необходимо тщательно осмотреть элементы кузова вблизи.

Мастер СТО "Автобот", Павел Буравлев, советует:

"Перед покупкой – обязательно пригнать на СТО и поднять на подъемник, провести диагностику. Это ваше право. Машины продаются плохо и продавец всегда согласится, если хочет продать. Это повод сбить цену. Там сайлентблок поток, здесь – скол, там – вмятина. Можно сбить до 500 долларов с ходу".

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Скрученный пробег

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Каждый шестой автомобиль (16,7%) имел скрученный пробег. Мошенничество с пробегом очень распространено среди нечистых на руку дельцов, которые импортируют подержанные авто и пытаются продать их с заниженными показателями одометра. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях.

Разовая коррекция одометра – дешевая услуга на "черном рынке", однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%. Отмотанный пробег выявить несложно. Изношенность некоторых элементов автомобиля может говорить сама за себя. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег – небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

По словам Павла Буравлева, если авто б/у, то в целом не имеет значения, сколько у него пробега и было ли оно битым.

"Сама по себе "битость" ничего не значит для покупателя. Информация должна заключаться в том, сохранилась нормальная геометрия автомобиля, есть подушки безопасности (обычно это можно проверить и самому), в каком состоянии ходовая и варили ли кузов. А это тоже можно проверить только на СТО", – говорит эксперт.

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Краденный автомобиль

Покупка похищенного автомобиля – это, пожалуй, худшее, что может случиться с покупателем автомобиля. Обычно в таком случае у несчастных новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто – нереально. За последние 12 месяцев в carVertical идентифицировали пару сотен краденых автомобилей, сэкономив покупателям значительные средства и время.

"Оформлять сделки нужно в МРЭО (сервисные центры МВД – Ред.). Если продавец предлагает оформить доверенность, нужно насторожиться. Ведь ему это невыгодно: вы будете кататься, штрафы с камер будут поступать ему. А значит, доверенность – это подвох. Возможно, автомобиль краденый. Но еще больше доверенность невыгодна вам – ведь вы не получаете права собственности на авто, хоть и можете его продать", – говорит Павел Буравлев.

Автомобиль использовали как такси или сдавали в прокат

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Некоторые водители даже не подозревают, что их автомобиль ранее использовали в качестве такси или сдавали в аренду. Такие машины, как правило, имеют большой пробег. И в результате эксплуатации преимущественно в городских условиях (где чаще бывают пробки и заторы) – уже достаточно изношены. И обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям применяемых авто лучше избегать подозрительно дешевых машин, хотя для многих это достаточно большой соблазн. Если цена слишком хороша, чтобы быть правдивой, покупателю стоит особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках. На первый взгляд, такой вариант может выглядеть очень привлекательным, но на практике может оказаться, что автомобиль пригнан из-за границы и у него скрученный пробег, или имеет серьезные скрытые дефекты. Как следствие – покупателю лучше сразу остановиться и поискать другой автомобиль.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что на льготное растаможивание "евроблях" успеют не все, и назвал три проблемы. Оказалось, что даже когда владелец автомобиля на еврономере будет очень торопиться, шансов мало. Многое зависит от государственных органов власти, и не только украинских.

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