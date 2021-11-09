Конкурент АТБ заходит в Украину. Студент из ЕС назвал лучшие продукты из Lidl

Студент в Lidl подобрал для себя продукты, которые напоминают ему о доме и приятны на вкус / Фото: Коллаж: Сегодня

Студент из Франции Алекс Бикард, который живет в Великобритании, назвал десять бюджетных и качественных продуктов, которые продают в супермаркетах Lidl.

Об этом сообщает Insider.

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Выпечка – хлеб на закваске и круассаны на сливочном масле

Французу выпечка из Lidl напоминает о доме. А это высокая похвала, ведь Франция славится своими хлебо-булочными изделиями. В европейских супермаркетах пекут хлеб на закваске, он стоит немного дорооже, чем обычный, который привозят с хлебзаводов, но Бикард уверяет, что он стоит потраченных денег. Кроме того, он и на этом экономит – замораживает ломтики, поскольку живет один и не много не съест. А так, может в любой момент достать хлеб из морозильной камеры и сделать тост.

Круасаны в Lidl стоят 39 пенсов (11,80 грн). Они немного отличаются от домашних текстурой, но студент частенько выбирает их из-за приятного вкуса и цены.

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Красная чечевица

Француз частенько покупает красную чечевицу. Поскольку она богата белком и может стать бюджетной заменой мясу. Также, это хороший вариант для вегетарианцев. Бикард использует ее в карри, или для пасты болоньезе.

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Макароны-ракушки

Студент покупает макароны для пасты, корая является одним из основных блюд студентов. Он считает, что они хорошо сочитаются соусом, который он готовит. А в Lidl продаются большие пачки "ракушек" и по бюджетным ценам.

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Соус "песто алла Дженовезе"

В европейских супермаркетах этот продукт, в основном, покупают для быстрого приготовления пасты. Но Алекс Бикард покупает этот вкусный продукт для тостов. Он предпочитает, также, добавить на ломтик хлеба свежие помидоры, моццареллу. По его словам, для студентов это быстрый и сытный перекус.

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Нарезанные помидоры

Их студент покупает для приготовления собственного соуса для пасты. Считает, что это дешевле и намного полезнее, чем готовые варианты. Хотя, многие студенты покупает готовые соусы, типа предыдущего продокта.

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Цельнозерновые овсяные хлопья

Алекс предпочитает хлопья Quaker от Lidl. Их он покупает для вкусного завтрака. Больше того, по словам француза, до приезда в Великобританию он не любил этот продукт. И окрыл для себя новый, а главное сытный, вид завтрака. Они напоминают ему на вкус полезный десерт, поскольку оне добавляет туда фрукты, ореховое масло или шоколад.

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Сыр камамбер

Бикард, несмотря на то что вегетарианец и у него непереносимость лактозы, частенько покупает сыр камамбер. Предпочитает продукт именно из Lidl, считает, что он хорошего качества, как будто пробует его на ферме, а не покупает в большом супермаркете.

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Также франзуз советует свежие овощи с Lidl, сливочное масло, замороженные фрукты и овощи. Он пишет, что в супермаркетах продают продукцию хорошего качества и по приятным для студентов ценам.

Lidl составит конкуренцию АТБ?

Наш эксперт отметил, что АТБ на сегодняшний день – серьезно представленная сеть супермаркетов в Украине, она есть в каждом крупном городе.

"Каждый новый ритейлер должен вложить довольно большие деньги для того, чтобы иметь такой уровень охвата территории. Если у вас есть два-три супермаркета в Киеве – о вас никто не будет знать. Я не думаю, что иностранный инвестор будет так сильно вкладываться в Украину в ближайшее время".

Поэтому, по мнению эксперта, из-за огромного количества конкурентов новые магазины могут даже раствориться на украинском рынке.

Раньше мы собрали для вас антирейтинг товаров из Lidl, а также написали, когда сеть может появиться в Украине.