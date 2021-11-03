В Украину заходит сеть Lidl: смогут ли европейские маркеты конкурировать с АТБ

Почему Lidl может растворится на украинском рынке и не сможет полноценно конкурировать – ответ эксперта

Смогут ли немецкие супермаркеты Lidl конкурировать в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы с нетерпением ждут появления в Украине немецкой сети супермаркетов Lidl, которые обещают сверхнизкие цены на свои товары и заявляют о себе как о главном конкуренте АТБ.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, действительно ли новые супермаркеты могут конкурировать с гигантами украинского рынка.

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Будет дешевле?

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, любая сеть супермаркетов, которая заходит в Украину в первую очередь заключает соглашения с местными поставщиками.

"Ценовая ситуация будет формироваться исходя из общей рыночной ситуации, то есть никаких сверхдешевых цен там не будет, там будут такие цены, которые есть в Украине".

Пендзин подчеркнул, что в Украине уже существуют крупные торговые сети из-за рубежа, например гипермаркеты "Ашан", и у них цены на продукты не сильно отличаются от средних по стране.

"Заход сюда очередного ритейлера вовсе не будет означать, что цены будут сильно дешевле средних по Украине, а специфика формирования цен у каждого ритейлера особенная и каждый ориентируется на определенную группу населения. Исходя из этого и формируется ценовая и рекламная политика. Никакого чуда не будет"

Составит ли конкуренцию АТБ?

Наш эксперт отметил, что АТБ на сегодняшний день является достаточно серьезно-представленной сетью супермаркетов в Украине и есть в каждом крупном городе.

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"Каждый новый ритейлер должен вложить достаточно большие деньги для того, чтобы иметь такой уровень охвата территории. Если у вас есть два-три супермаркета в Киеве – о вас никто не будет знать. Я не думаю, что иностранный инвестор будет так сильно вкладываться в Украину в ближайшее время"

Поэтому, по мнению эксперта, из-за огромного количества конкурентов новые магазины могут даже раствориться на украинском рынке.

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