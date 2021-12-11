Конкурент АТБ выходит на украинский рынок: что ждет Lidl в Украине

Lidl не стал лидером ни на одном из рынков, где присутствует / Фото: Коллаж: Сегодня

Член совета директоров BGV Group и co-founder сети КОЛО Сергей Войцеховский считает, что выход немецкой сети Lidl на украинский рынок станет большим комплиментом нашей стране.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "За рамками ритейла".

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От прихода Lidl выиграют все

По его мнению, от прихода Lidl в Украину выиграют все: и покупатели, и страна, и рынок ритейла. Больше того, даже само заявление о планах, свидетельствует о высокой оценке украинской экономики.

"Это крупная системная иностранная компания, которая, как правило, работает на развитых рынках. У Lidl нет сети на африканских рынках, рынках Азии, на подозрительных рынках и в экономиках. Так что это комплимент нашей стране", – подчеркнул Войцеховский.

Эксперт прокомментировал и слухи о том, что выход европейской сети в Украину, может привести к закрытию нескольких крупных торговых сетей. Он считает, что это маловероятно, ведь даже занимая большую нишу, Lidl не стал лидером ни на одном из рынков, где присутствует компания.

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"Например, рынок соседней Польши. Там есть Lidl с 500 – 600 или даже 700 магазинами. Но в то же время там есть Biedronka – сеть из более 3 тыс. дисконтных магазинов в более чем тысяче населенных пунктов Польши, которая является №1 на рынке. Вдобавок Lidl развивает польский рынок десятки лет", – пояснил эксперт.

Он уверен, что приход европейской сети в Украину не приведет к закрытию некоторых торговых сетей, но безусловно это усилит конкуренцию на рынке и заставит ритейлеров напрячься.

"Во-первых, это не значит, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. В реальной жизни все работает по-другому. Можно вдвоем как выиграть, так и проиграть. Можно вдвоем как открыть больше магазинов, так и закрыть больше магазинов. То есть это никоим образом не повлияет на закрытие и выход с рынка каких-либо действующих операторов в Украине", – добавил он.

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Эксперт считает, что Lidl способен полноценно развиваться на украинском рынке, но это не короткий процесс. Поскольку компания не стремиться к этому. А украинцы, безусловно выиграют от прихода нового игрока на рынок, ведь компания предлагает качественный товар по приятным ценам.

Украинский рынок оживится

Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук считает, что у Lidl есть огромное преимущество – системная стратегия, которая позволяет компании даже в условиях пандемии расширяться и открывать новые магазины.

"Это стало событием для всех. Для меня было интересно, что не только в Украине есть очереди в торговые центры, но и в Восточной Европе тоже есть", – рассказал The page Жук.

Он уверяет, что выход Lidl на европейский рынок лишь оживит его, а конкуренция сделает его еще сильнее.

Lidl в Украине

Эксперты считают, что крупнейшая европейская сеть вряд ли появится в Украине в 2022 году. Ведь запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения от компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует своих планов.

"Мы знаем о случаях, когда международная группа заявляла о том, что откроет свой бизнес в Украине, но несколько раз переносила запуск первого магазина, а в итоге и вовсе не запустилась или запустилась спустя годы, например как IKEA", – пояснил глава отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции крупной компании Александр Ямпольский.

Ранее мы сообщали, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Кроме того, пока компания Lidl, которая собирается конкурировать с АТБ, только планирует открытие первых магазинов в Украине, в интернете уже полным ходом продают европейские товары из этих супермаркетов.